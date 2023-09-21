При обстреле в Нагорном Карабахе погиб уральский миротворец

В результате обстрела автомобиля с миротворцами в Нагорном Карабахе погиб полковник Центрального военного округа (ЦВО) Тагир-Мурод Караев. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили несколько источников. Ожидается, что прощание с военным состоится в Екатеринбурге и будет проведено с мусульманскими обычаями.

По данным Ura.ru, Тагир-Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). «Во время обострения конфликта он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех»,— отметил собеседник издания.

«Ъ-Урал» направил официальный запрос в пресс-службу ЦВО с просьбой подтвердить информацию о гибели полковника. На момент подготовки материала ответа не поступило.

Вчера, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли. «Первый канала» сообщал, в результате обстрела погибли четверо российских миротворцев.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за их гибель. Он пообещал провести тщательное расследование гибели российских миротворцев. По данным российских СМИ, командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого могут быть виновны в трагедии, отстранили.

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