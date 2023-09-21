СМИ: в Азербайджане задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе

Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны, сообщили источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса» в российском силовом ведомстве. По данным агентств, командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого могут быть виновны в гибели миротворцев, отстранили.

«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей»,— рассказал агентствам источник. Другие подробности не приводятся.

Вчера, 20 сентября, вечером Минобороны России сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), обстреляли из стрелкового оружия. Все миротворцы погибли, но их число в военном ведомстве не указали.

По данным «Первого канала», погибших было четверо, главред МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян писала — пятеро. Сегодня, 21 сентября, стало известно, что один из погибших — заместитель командующего российским миротворческим контингентом Иван Ковган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за гибель миротворцев. Он пообещал провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что из-за действий вооруженных сил Азербайджана в регионе погибли 200 человек, более 400 получили ранения.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха предложили властям Азербайджана начать переговоры. Азербайджан согласился. С 13:00 вчерашнего дня, 20 сентября, в Карабахе действует режим прекращения огня.

Как конфликт в Карабахе вступил в стадию окончательного разрешения в пользу Азербайджана — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Анастасия Ларина