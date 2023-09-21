Норвегия развернет авто

Норвегия планирует закрыть въезд для машин с российскими номерами. Граница с ней — последняя возможность попасть из России в Европу на автомобиле. МИД страны, как сообщают местные СМИ, сейчас разрабатывает такие меры. С начала прошлой недели въезд автомобилям с российской регистрацией запретили Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. Тему продолжит Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Между Москвой и Киркенесом более 2 тыс. километров. Это ближайший к границе город Норвегии. Проехать придется Санкт-Петербург, Карелию и Мурманск. Но едва ли это будет проблемой, если нужно вывезти автомобиль, а остальные страны закрыли въезд. Очередей на границе давно нет, еще весной власти Норвегии ограничили поток машин, рассказал житель Мурманска Михаил, который после объявления мобилизации организовывал частные трансферы в Осло:

«В марте они выпустили закон, что частники не могут возить пассажиров, то есть только на автобусах от 12 человек. Кому нужно было пересечь границу и уехать в Европу, нанимали частных водителей для индивидуального трансфера. С марта такого извоза уже нет. То есть, если я еду с обычной визой по своим делам, они видят, что это частная поездка раз за месяц, то пускают. Но когда граница пересекается раз в день, они понимают, что это частный извоз. Сразу вызывали, спрашивали пассажира, водителя и аннулировали визу».

Как будет работать запрет, пока непонятно. Если судить по опыту соседних стран, вариантов несколько: например, Латвия закрыла въезд без исключений, Литва разрешила транзит, Эстония позволила пересекать границу мотоциклам, Финляндия — автобусам. Это повысило спрос на билеты, рассказал директор по маркетингу оператора Ecolines Андрей Волков:

«Никаких взрывных изменений в количестве покупаемых билетов мы не наблюдаем. Но видим, что люди ищут, какие есть варианты. Мы объявили об открытии движения по рейсу Санкт-Петербург—Лаппеэнранта, и он сразу начал выкупаться. Приобретают билеты за месяц и за полтора».

Год назад одна за другой въезд по визам «С» закрыли почти все соседние европейские государства. Страны Балтии, Польша и Финляндия начали впускать только обладателей ВНЖ. Для тех, кому по какой-то причине нужно было добраться в Евросоюз именно на машине, Норвегия стала почти единственным открытым коридором, продолжает Михаил из Мурманска:

«В обычное время поток был очень маленьким, может быть, 10 машин в день. Когда объявили мобилизацию, то стояли очереди по 100-200 машин. Трафик увеличился просто в разы, потом он немного спал, и пошел поток туристов уже под Новый год».

Пока по-прежнему неизвестно о новых случаях изъятия автомобилей. Как правило, таможенные службы просто не пропускают дальше машину. Если у водителя есть основания для въезда, ему предложат оставить автомобиль в России. И даже контроль остальных вещей вполне сопоставим с тем, что было раньше, рассказал владелец компании Top Transfer Денис:

«Машины разворачивают на границе, происходит это в абсолютно нормальной форме — никакого изъятия, конфискации не предусмотрено. Если у пассажиров в этой машине с документами все в порядке, естественно, пропустят, помогут сесть на попутный транспорт или автобус. Такие случаи уже были на финской границе, когда водителя с автомобилем разворачивали, пассажиров выпускали и помогали сесть в подъехавший автобус или просили кого-то взять попутчиков. Никакого негатива на границе нет».

Президент Финляндии призвал европейских коллег найти способ поддерживать отношения с Россией после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что потребуется доверие, чтобы «за дверью не ждала новая война». Правда, за день до этого финские таможенные службы остановили въезд российских машин даже с территории Норвегии.

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