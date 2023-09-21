Азербайджан отрицает нарушение режима прекращения огня в Карабахе

МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило об обстреле Степанакерта с азербайджанской стороны. Минобороны Азербайджана «категорически опровергает» обстрел города.

О том, что в Степанакерте слышны выстрелы, пишет армянское госагентство «Арменпресс». По их информации, вооруженные силы Азербайджана ведут огонь из различных видов оружия из районов, прилегающих к Степанакерту.

«Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди (азербайджанской название Степанакерта), полностью ложна и имеет дезинформационные цели»,— говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Сейчас в азербайджанском Евлахе идут переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями Баку. Представители армянского населения Карабаха прибыли туда в сопровождении российского миротворческого контингента.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Уже на следующий день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласилось сложить оружие и предложило властям Азербайджана начать переговоры. Азербайджан согласился, с 13:00 20 сентября в Карабахе действует режим прекращения огня.

Как конфликт в Карабахе вступил в стадию окончательного разрешения в пользу Азербайджана — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».