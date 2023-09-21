В Евлахе начались переговоры делегации армян Карабаха и представителей Баку

В азербайджанском Евлахе начались переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями Баку. Представители армянских жителей Карабаха прибыли в сопровождении российского миротворческого контингента, сообщает местное агентство Trend.

Армянскую сторону на переговорах представляют депутаты парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян, сообщил «Интерфакс».

19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня. Минобороны Азербайджана сообщило о приостановлении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.

Как конфликт в Карабахе вступил в стадию окончательного разрешения в пользу Азербайджана — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Александра Горошилова