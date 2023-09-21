Минобороны: силы ПВО сбили 19 беспилотников над Крымом

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников самолетного типа. Также по одному БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.

О пострадавших в результате атаки БПЛА не сообщается. Ранее издание Forpost сообщало о взрывах в районах Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев позднее написал в Telegram, что ПВО сработало только «в районе Крымской зоны». В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки, добавил губернатор.

20 сентября, как сообщал Михаил Развожаев, силы ПВО отразили ракетную атаку в Верхнесадовом и в Каче. В результате загорелась трава, никто не пострадал.

Лусине Баласян