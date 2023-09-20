Под Севастополем отразили ракетную атаку

Средства ПВО в Верхнесадовом и в Каче под Севастополем отразили атаку со стороны Украины, сообщил глава города Михаил Развожаев. Сначала он сообщил о БПЛА, затем уточнил, что атаку нанесли ракетами.

По его словам, по предварительным данным, сбитые объекты упали, пострадавших нет. «Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, мощные взрывы были слышны в районе Инкермана, а также аэродромов Бельбек и Кача.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Егор Александров, Симферополь