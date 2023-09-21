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Коммерсантъ FM
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СМИ: в разных районах Севастополя произошли взрывы

Издание ForPost cо ссылкой на очевидцев сообщает, что ночью 21 сентября в разных районах Севастополя произошли взрывы. По данным издания, о взрывах сообщили жители Казачьей бухты, поселка Кача.

«Жители сразу нескольких городов полуострова сообщают о взрывах и звуке пролетающих БПЛА. Работает ПВО»,— говорится в сообщении Telegram-канала «ЧП Крым». Местные власти ситуацию не комментировали.

Telegram-канал Mash сообщил, что работа ПВО слышна в городах Саки, Новофедоровка, Евпатория, Джанкой и Балаклава.

Лусине Баласян

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