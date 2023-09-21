Под разработчиков подвели базу

Российский рынок систем управления и обработки данных (СУБД) в 2025 году достигнет объема, который считался потенциальным до ухода иностранных компаний из России, полагают в Центре стратегических разработок (ЦСР). К этому году организации критической информационной инфраструктуры должны прекратить использование зарубежного ПО. Участники рынка уточняют, что рост рынка подстегнут и сугубо технологические факторы — в частности, связанные с внедрением искусственного интеллекта. Пока, впрочем, импортозамещение СУБД идет достаточно медленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объем рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных в России в 2023 году составит 67 млрд руб. против 56 млрд руб. годом ранее, следует из отчета ЦСР, с которым ознакомился “Ъ”. По его данным, это на 29 млрд руб. ниже, чем могло бы быть без учета последствий военной операции России на Украине — в частности, ухода иностранных вендоров (SAP, Oracle, IBM и т. п.), на чьи решения в 2021 году приходилось 64% рынка в деньгах. В ЦСР ожидают, что в 2025 году рынок достигнет объема, которого достиг бы в прежних условиях — 127 млрд руб., а к 2027 году достигнет 170 млрд руб.

Рост рынка СУБД в 2024–2025 годах будет обусловлен, в частности, новыми требованиями к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ): согласно указу президента России Владимира Путина, с 2025 года на них будет запрещено использовать софт иностранных производителей. В ЦСР уверены, что даже если зарубежные вендоры вернутся в этот период в РФ, они столкнутся с «конкуренцией зрелых локальных игроков и жестким противодействием со стороны государства».

Между тем ряд организаций, подпадающих под новые требования, уже просили перенести срок их введения. Отложить их до 2027 года, в частности, предлагали банки; источник “Ъ” объяснял их опасения тем, что автоматизированные банковские системы сейчас адаптированы только под СУБД Oracle (см. “Ъ” от 8 сентября). К началу 2023 года переход на российские СУБД и ОС завершили только 3% системообразующих предприятий и 1,7% субъектов КИИ (см. “Ъ” от 31 января).

Однако вследствие того, что зарубежные разработчики прекратили работу в России, продажи российских СУБД в 2022 году «выросли в разы», утверждает главный аналитик ассоциации «Руссофт» Дмитрий Желвицкий: «В 2023 году темпы роста, скорее всего, снизятся, но этот рост все равно будет приличным». Директор практики инфраструктурного консалтинга и информационной безопасности Axenix Николай Ульрих считает прогнозы ЦСР реалистичными. Он уточнил, что на рынок будет влиять также «потребность в организации хранилищ больших массивов данных, аналитики в реальном времени, а также изменения в архитектуре приложений и внедрение новых приложений с модулями ИИ».

Именно крупные организации, которые должны переводить КИИ на российское ПО, будут обеспечивать рост рынка, считает руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин: «Небольшие компании или стартапы, возможно, переключатся на СУБД с открытым исходным кодом и вряд ли как-то повлияют на объем рынка». Рассчитывать на экспорт российских технологий, по мнению Сергея Полунина, в ближайшее время не стоит: «Он пока остается проблематичным». На внутреннем же рынке, как он полагает, сформируется достаточная конкуренция между разными вендорами, и она «должна не дать существенно изменить цены на продукцию и услуги».

Юрий Литвиненко