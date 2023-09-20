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Коммерсантъ FM
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«АЛРОСА» оставит алмазы при себе

Из-за чего компания на время отказалась от продажи драгоценных камней

Российская компания «АЛРОСА» на два месяца останется без экспорта. Производитель алмазов принял такое решение по просьбе индийских властей, которые указали, что спрос на драгоценные камни и так снижается. К тому же, скоро в Индии начинается так называемый сезон Дивали — крупнейший религиозный праздник, из-за которого страна на несколько недель уходит на каникулы. «АЛРОСА», как сказано в сообщении, опасается, что алмазы в этот период не будут ограняться, что приведет к затовариванию рынка и на фоне снижения спроса обрушит цены. В результате компания отказалась от распределения сырья в сентябре и октябре.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

К чему это приведет? И почему именно Индия сыграла в этом решении ключевую роль? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгением Миронюком:

«Речь идет о координации действий между производителями и переработчиками алмазов, чтобы не допустить затоваривания рынка. Это в целом укладывается в стратегию российской компании по поддержанию цен на драгоценные камни, которые, напомню, падают. Так, с начала года стоимость бриллиантов снизилась на 15%.

Сезон Дивали продлится чуть меньше двух месяцев, из-за праздничных дней многие игроки рынка не будут работать, и поставки со стороны "АЛРОСА" могут привести к превышению предложения над спросом со стороны огранщиков и производителей бриллиантов.

Алмазы не заметили санкций

Алмазы не заметили санкций

Есть три основных региона-потребителей драгоценных камней — это США, Китай и Индия. Последняя страна также является одним из самых крупных огранщиков, переработчиков алмазов, поэтому она играет здесь первостепенную роль.

Что касается доходов "АЛРОСА", то компании помогает более слабый рубль и отсутствие единоразового НДПИ во втором полугодии. Соответственно, есть возможность сохранить прибыль хотя бы в рублевом выражении».

Собеседники “Ъ FM” ожидают, что к призыву индийских властей присоединятся и другие мировые производители алмазов, например, международный холдинг De Beers, чья штаб-квартира находится в Южной Африке. Однако пока этого не произошло.

Между тем для российских алмазов есть и еще одна угроза: источники иностранных СМИ сообщают, что драгоценные камни могут оказаться под санкциями G7 и Евросоюза. Решение якобы может быть принято в ближайшие недели.

Какие новые санкции в отношении России может ввести ЕС

Какие новые санкции в отношении России может ввести ЕС

Впрочем, инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов считает, что фатальными эти санкции не будут:

«На страны G7 в год приходится примерно 80-90 млн каратов потребления алмазов. Что касается Индии и Китая, то этот показатель находится на уровне 60 млн каратов.

То есть "Группа семи" находится впереди в этой сфере, но с учетом того, что Россия производит ежегодно примерно 40 млн каратов, то как раз Индия и Китай могут забрать весь этот объем.

Что касается возможных ограничений в этой отрасли, то, думаю, ситуация будет похожа на аналогичные санкции в отношении нефти, которая сейчас спокойно продается в Индию и Китай, хотя и с некоторым дисконтом к мировой цене.

Насколько я понимаю, после огранки достаточно сложно отделить бриллианты российского происхождения от других камней.

Но если все-таки технологии позволят как-то контролировать процесс продажи алмазов, то РФ с учетом емкости рынков может действительно направить поставки в развивающиеся страны.

Российская добыча меньше, чем спрос в развивающихся странах».

На сообщение о приостановке поставок в Индию отреагировали и акции «АЛРОСА». Бумаги компании на Мосбирже в моменте упали на 2,5%, а вот акции материнской структуры De Beers — Anglo American PLC — на Лондонской бирже подорожали на 1,5%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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