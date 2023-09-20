«АЛРОСА» оставит алмазы при себе

Российская компания «АЛРОСА» на два месяца останется без экспорта. Производитель алмазов принял такое решение по просьбе индийских властей, которые указали, что спрос на драгоценные камни и так снижается. К тому же, скоро в Индии начинается так называемый сезон Дивали — крупнейший религиозный праздник, из-за которого страна на несколько недель уходит на каникулы. «АЛРОСА», как сказано в сообщении, опасается, что алмазы в этот период не будут ограняться, что приведет к затовариванию рынка и на фоне снижения спроса обрушит цены. В результате компания отказалась от распределения сырья в сентябре и октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

К чему это приведет? И почему именно Индия сыграла в этом решении ключевую роль? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгением Миронюком:

«Речь идет о координации действий между производителями и переработчиками алмазов, чтобы не допустить затоваривания рынка. Это в целом укладывается в стратегию российской компании по поддержанию цен на драгоценные камни, которые, напомню, падают. Так, с начала года стоимость бриллиантов снизилась на 15%.

Сезон Дивали продлится чуть меньше двух месяцев, из-за праздничных дней многие игроки рынка не будут работать, и поставки со стороны "АЛРОСА" могут привести к превышению предложения над спросом со стороны огранщиков и производителей бриллиантов.

Есть три основных региона-потребителей драгоценных камней — это США, Китай и Индия. Последняя страна также является одним из самых крупных огранщиков, переработчиков алмазов, поэтому она играет здесь первостепенную роль.

Что касается доходов "АЛРОСА", то компании помогает более слабый рубль и отсутствие единоразового НДПИ во втором полугодии. Соответственно, есть возможность сохранить прибыль хотя бы в рублевом выражении».

Собеседники “Ъ FM” ожидают, что к призыву индийских властей присоединятся и другие мировые производители алмазов, например, международный холдинг De Beers, чья штаб-квартира находится в Южной Африке. Однако пока этого не произошло.

Между тем для российских алмазов есть и еще одна угроза: источники иностранных СМИ сообщают, что драгоценные камни могут оказаться под санкциями G7 и Евросоюза. Решение якобы может быть принято в ближайшие недели.

Впрочем, инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов считает, что фатальными эти санкции не будут:

«На страны G7 в год приходится примерно 80-90 млн каратов потребления алмазов. Что касается Индии и Китая, то этот показатель находится на уровне 60 млн каратов.

То есть "Группа семи" находится впереди в этой сфере, но с учетом того, что Россия производит ежегодно примерно 40 млн каратов, то как раз Индия и Китай могут забрать весь этот объем.

Что касается возможных ограничений в этой отрасли, то, думаю, ситуация будет похожа на аналогичные санкции в отношении нефти, которая сейчас спокойно продается в Индию и Китай, хотя и с некоторым дисконтом к мировой цене.

Насколько я понимаю, после огранки достаточно сложно отделить бриллианты российского происхождения от других камней.

Но если все-таки технологии позволят как-то контролировать процесс продажи алмазов, то РФ с учетом емкости рынков может действительно направить поставки в развивающиеся страны.

Российская добыча меньше, чем спрос в развивающихся странах».

На сообщение о приостановке поставок в Индию отреагировали и акции «АЛРОСА». Бумаги компании на Мосбирже в моменте упали на 2,5%, а вот акции материнской структуры De Beers — Anglo American PLC — на Лондонской бирже подорожали на 1,5%.

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