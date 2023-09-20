Долги отправились наверх

По данным Institute of International Finance, общемировой долг по итогам первого полугодия продолжил расти, увеличившись на $10 трлн, и достиг нового рекорда — $307 трлн, что составляет уже 336% от мирового ВВП. Основной рост задолженности с начала года произошел на фоне заимствований крупных развитых и развивающихся стран — США, Японии, Франции, Великобритании, Китая, Индии и Бразилии. В России тоже зафиксирован рост задолженности во всех основных сегментах — государственный долг, корпоративный, долг финансового сектора и домохозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Вчера Institute of International Finance (IIF) опубликовал отчет о динамике мировой задолженности (государственная, корпоративная, финансовая и домохозяйств) по итогам первой половины 2023 года (.pdf) Сообщается, что за этот период он вырос на $10 трлн и достиг $307 трлн, что является новым абсолютным рекордом. IIF отмечает, что всего десять лет назад мировая задолженность была на $100 трлн меньше.

Рост в текущем году во многом (80% от общего роста) произошел из-за увеличения заимствований в крупных развитых странах — США, Японии, Великобритании и Франции. IIF также отмечает заметный рост долга в ведущих развивающихся странах мира — Китае, Индии и Бразилии.

Исследователи подчеркивают, что до начала текущего года соотношение мирового долга к мировому ВВП сокращалось в течение семи кварталов подряд. В четвертом квартале 2022 года оно составляло 334%, но теперь увеличилось до 336%.

«Внезапный рост инфляции стал основным фактором резкого снижения соотношения долга к ВВП, позволив правительствам и корпорациям многих стран увеличить свои долговые обязательства в местных валютах,— отмечается в докладе IIF.— Однако по мере того, как давление со стороны растущих цен и заработных плат стало ослабевать — хотя и не дойдя пока до целевых показателей,— мы ожидаем, что к концу года мировой долг достигнет уже 337% от мирового ВВП».

В России также зафиксирован рост задолженности по отношению к ВВП во всех основных сегментах: у домохозяйств по отношению к ВВП она выросла с 19,4% во втором квартале прошлого года до 22,5% во втором квартале текущего года; корпоративная задолженность нефинансового сектора — с 67,4% до 78%; государственная — с 19,1% до 22,3%; финансового сектора — с 6,1% до 9,1%.

Говоря о ситуации с потребительским долгом во всем мире, IIF отмечает, что она остается «управляемой».

Если в таких странах, как Китай, Южная Корея и Таиланд, соотношение этого долга к ВВП все еще остается выше допандемийного уровня, то в развитых странах оно сократилось до рекордно низкого уровня за последние 20 лет.

Более сложную ситуацию IIF отмечает с внешней государственной задолженностью в ряде развивающихся стран. Уже во второй половине 2022 года соотношение внешнего госдолга к ВВП в этих странах (кроме Китая) начало расти. Наиболее активно на внешних рынках заимствовали Саудовская Аравия, Польша и Турция.

Что касается внутреннего госдолга, то в текущем году объем новых заимствований сократился на 20% по сравнению с прошлым. «Однако учитывая, что расходы на выплату процентов в местных валютах в развивающихся странах сейчас составляют более 80% от расходов на выплату процентов по всему госдолгу, уровень внутреннего госдолга достиг тревожного уровня во многих странах»,— говорится в докладе IIF.

Евгений Хвостик