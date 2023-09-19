Высокие ставки ударили по мировому росту

Борьба с инфляцией и повышение ставок центробанками уже сказываются на состоянии глобальной деловой активности: темпы роста мировой экономики будут замедляться по сравнению с показателями начала этого года, прогнозируют в ОЭСР. Темпы роста цен в большинстве стран снижаются, однако базовая инфляция остается устойчиво высокой, в том числе из-за задержек с полным отражением в стоимости товаров всплеска энергетических цен 2021–2022 годов. Вклад энергетического компонента в инфляцию вновь растет — вслед за очередным витком подорожания нефти.

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Темпы роста мировой экономики замедляются после их более сильного, чем ожидалось, ускорения в начале этого года, поддержанного более низкими ценами на энергию и снятием ковидных ограничений в Китае, говорится в обзоре ОЭСР. Главным фактором торможения роста является глобальная борьба с инфляцией и повышение ставок центробанками. Реальные ставки стали положительными в большинстве развитых стран (исключением остается Япония), что вынуждает и центробанки развивающихся стран ужесточать свою политику во избежание обесценивания национальных валют. Ужесточение политики уже сказывается на состоянии деловой активности, однако лаг, с которым проявляется его действие, удлинился, полагают в ОЭСР.

Прирост размеров глобальной экономики, по оценке этой организации, в этом году составит 3%, а в следующем замедлится до 2,7%.

В США темпы роста снизятся с 2,2% до 1,3% по мере более выраженного влияния ужесточения монетарной политики и снижения доступности кредитования. Однако экономика США оказалась более устойчивой к действию высоких ставок, чем ожидалось. Сохранение высоких темпов потребления может объясняться использованием накопленных во время пандемии сбережений.

В зоне евро, напротив, рост ускорится с 0,6% до 1,1% — здесь исчерпание эффекта высокой инфляции на рост реальных доходов будет более значительным. Рост в Китае будет сдерживать более слабый внутренний спрос и структурные проблемы на рынке недвижимости — увеличение ВВП этой страны может составить всего 5,1% в этом и 4,6% в следующем году (любой шок внутреннего потребления в КНР будет ощутим и для глобального роста). Для России в ОЭСР ждут роста на 0,8% в этом и на 0,9% в следующем году.

Отметим, что, хотя общие темпы роста цен уже снижаются, это не касается базовой инфляции, не учитывающей стоимость энергии и продовольствия. При этом цены на нефть уже выросли на 25% по сравнению с маем — это удорожание вновь привело к росту энергетического компонента инфляции. Продовольственная инфляция снижается, но остается высокой во многих странах.

В странах «большой двадцатки» инфляция, как ожидается, замедлится до 6% в этом и 4,8% в следующем году, тогда как базовая инфляция в развитых странах снизится с 4,3% до 2,8%.

Устойчивость базовой инфляции в ОЭСР объясняют как более высокой долей издержек на труд в секторе услуг (напомним, на этот же фактор ссылался в конце августа глава ФРС Джером Пауэлл), так и временным лагом, с которым рост цен на энергию в 2021–2022 годах нашел полное отражение в стоимости других товаров и услуг. Уровень безработицы при этом почти повсеместно остается низким, но на потребление оказывают давление рост цен и замедление темпов увеличения роста реальных зарплат.

Промпроизводство в мире почти повсеместно стагнирует, несмотря на некоторый всплеск в технологичных отраслях — индикаторы PMI указывают на стагнацию выпуска. При этом проявляется расхождение между некоторыми развивающимися странами, в частности Индией, в которой отмечается рост активности, и рынками США, зоны евро, Великобритании и Китая.

Татьяна Едовина