СМИ: Азербайджан потребовал выдать ему госдеятелей Нагорного Карабаха

Представители Азербайджана передали властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики список, в котором указали имена государственных и военных деятелей, а также тех, кто «достиг значительных достижений в развитии государственности Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.— "Ъ")». По информации армянского издания «Грапарак», указанных в списке людей потребовали выдать Азербайджану.

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорно-Карабахской республике. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российскими миротворцами за сутки были эвакуированы больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».