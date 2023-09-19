Патрушев ждет обстоятельных переговоров Путина и Си в октябре

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь». Об этом сообщил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс — один путь"»,— рассказал господин Патрушев (цитата по ТАСС).

В марте председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию и пригласил господина Путина в Китай. В июле в Кремле говорили, что подготовка к ней уже ведется. В конце августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что осенью у господина Путина планируются зарубежные поездки, но деталей не привел.

Лаура Кеффер