Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль анонсировал поездки Путина за рубеж осенью

Осенью у Владимира Путина планируются зарубежные поездки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Куда именно отправится президент, он не уточнил.

Господин Песков сказал, что заранее говорить о визитах не будет по понятным причинам. «Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию и пригласил господина Путина в Китай. Сроки его поездки неизвестны, однако в Кремле говорили, что подготовка к ней уже ведется.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...