Кремль анонсировал поездки Путина за рубеж осенью

Осенью у Владимира Путина планируются зарубежные поездки, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Куда именно отправится президент, он не уточнил.

Господин Песков сказал, что заранее говорить о визитах не будет по понятным причинам. «Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию и пригласил господина Путина в Китай. Сроки его поездки неизвестны, однако в Кремле говорили, что подготовка к ней уже ведется.

Лаура Кеффер