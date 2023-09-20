Депутат Алексей Коробейников вновь получил мандат в свердловском заксобрании

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников («Единая Россия») 20 сентября, принес присягу и получил мандат. Присягу депутата он принес на внеочередном заседании. Напомним, господин Коробейников был избран 10 сентября депутатом по Ирбитскому одномандатному округу №13.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в июне господин Коробейников досрочно прекратил полномочия, а до этого являлся депутатом с 2011 года. В мае он победил в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в заксобрание. Досрочное прекращение полномочий и участие в довыборах дает возможность партии выдвинуть на довыборы человека уже известного, а на его прежнее место назначить человека по выбору партии. Мандат освободился после того, как как депутат Виктор Шептий в сентябре 2022 года перешел в Совет федерации.

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