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Алексей Коробейников победил на довыборах депутата свердловского заксобрания по Ирбитскому округу

На довыборах депутата законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 победил Алексей Коробейников, набрав 60,69% голосов, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

Господин Коробейников представляет партию «Единая Россия», за него проголосовало 22 105 человек. С учетом ДЭГ явка составила 29,80% (36 422 избирателя).

Второе место занял кандидат от партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Фоминых, получивший 5 858 голосов (16,08%), третье — Николай Коробейников (КПРФ), набравший 3 296 голосов (9,05%), четвертое — Михаил Семейкин (ЛДПР) с 2 572 голосами (7,06%). Последнее место занял Егор Максимов («Новые Люди»), набрав 1 635 голосов избирателей (4,49%).

Напомним, мандат освободился после того, как как депутат Виктор Шептий в сентябре 2022 года перешел в Совет федерации.

Ева Коршунова

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