Довыборы для бывших

Пять политических партий определились с кандидатами на довыборы в заксобрание Свердловской области. «Единая Россия» и КПРФ решили выдвинуть экс-депутатов Алексея и Николая Коробейниковых, которые в июне сложили полномочия, отдав свои мандаты другим партийцам. ЛДПР выдвинет зампредседателя Туринской гордумы Михаила Семейкина, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — экс-полицейского Олега Фоминых, а от «Новых людей» пойдет член партии Егор Максимов. По мнению политолога, избирателей могут запутать однофамильцы в бюллетене, но в целом кампания пройдет без неожиданностей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Алексей Коробейников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший депутат Алексей Коробейников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основные политические силы определили кандидатов на вакантный мандат депутата законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому округу. Напомним, это место стало вакантно после того, как избранный депутат Виктор Шептий в сентябре прошлого года перешел в Совет федерации. Довыборы в региональный парламент пройдут 9–10 сентября.

Кандидатом от «Единой России» стал Алексей Коробейников, который был избран в действующий парламент в составе списка, но в июне досрочно прекратил полномочия. В мае он победил в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в заксобрание, получив 8 тыс. голосов. Тогда господин Коробейников заявлял, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на довыборах по одномандатному Ирбитскому избирательному округу №13. Досрочное прекращение полномочий и участие в довыборах дает возможность партии выдвинуть на довыборы человека уже известного, а на его прежнее место назначить человека по выбору партии.

Региональное отделение КПРФ решило выдвинуть на довыборы Николая Коробейникова, который также был избран в парламент в составе списка, а в июне подал заявление об отставке. «Из всех возможных кандидатов он наиболее опытный. Он совсем недавно сложил полномочия депутата, и мы считаем, что у него наибольшие шансы»,— объяснил «Ъ-Урал» первый секретарь Свердловского обкома партии и депутат регионального заксобрания Александр Ивачев.

По мнению политолога Андрея Русакова, ставка на «двойника-однофамильца» может перетянуть в пользу КПРФ несколько процентов голосов избирателей. «Шанса на победу у Николая Коробейникова немного, поскольку это не его округ, но он создает драматургию и эффект анимации. Возможно, расчет на то, что часть людей запутается и отдаст голос не за того Коробейникова. Но все-таки спутать сложно — имена и возраст не совпадают. Возможно, есть ставка на то, что Коробейников от КПРФ встанет в бюллетене выше Коробейникова от ЕР, и тогда избиратель просто отдаст голос за первого, а до второго не дочитает. Но в любом случае ход с “двойниками”, если задумано именно так,— это политтехнологическая туфта столетней давности»,— пояснил господин Русаков.

Кандидатом от ЛДПР определен зампредседателя Туринской городской думы Михаил Семейкин. «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» решила выдвинуть руководителя автотранспортного предприятия, экс-сотрудника МВД Олега Фоминых. «Новые люди» выставили Егора Максимова. «Он работает в партии с ее основания в 2020 году. В региональном отделении занимает должность координатора по развитию муниципальных отделений, координирует волонтерские группы»,— рассказали о нем в пресс-службе отделения «Новые люди». В 2021 году господин Максимов уже пытался избраться в региональный парламент, но безуспешно.

Андрей Русаков допустил, что довыборы в заксобрание Свердловской области пройдут без неожиданностей. «Позиции ЕР в округе достаточно сильны, да и партия отмобилизует свой электорат. Результаты других партий будут зависеть от того, насколько хорошо они проведут предвыборную кампанию. Конечно, они могут набрать свои голоса, потому что есть оппозиционные избиратели. Но нужно помнить, что мандат вакантен почти год, и за это время особо никто не светился в округе, не отличался волей к политической победе»,— сказал господин Русаков.

Напомним, выборы седьмого созыва заксобрания Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. По результатам голосования 33 мандата (23 по одномандатным округам, 10 — по партспискам) получила «Единая Россия», девять мест, в том числе два по одномандатным округам, у КПРФ, четыре — у «Справедливой России — За правду», по два мандата достались ЛДПР и партии «Новые люди».

Катерина Якушева