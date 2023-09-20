Нижегородского добровольца Донбасса оштрафовали за дискредитацию армии

Нижегородский районный суд оштрафовал нацбола Рамазана Сулейманова на 20 тыс. руб., признав его нарушившим ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как писал «Ъ-Приволжье», административное дело завели после акции участников незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» в поддержку экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), обвиненного в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

29 июля неизвестные вывесили на Георгиевской башне нижегородского кремля баннер с надписью: «Свободу Стрелкову» и разбросали листовки с требованием освободить Игоря Стрелкова из следственного изолятора. В листовках содержалась его биография и высказывания с критикой министра обороны РФ Сергея Шойгу. По записям с видеокамер полицейские решили, что правонарушение совершил нацбол Рамазан Сулейманов, отбывающий наказание в виде исправительных работ за оскорбление судьи в трудовом центре при ИК-20 в поселке Высокая гора. В 2022 году нацбол проходил службу в зоне спецоперации на Украине в составе добровольческого отряда «Барс-8», а после гибели сестры-военкора вернулся в Нижний Новгород и занялся сбором гуманитарной помощи.

В судебном заседании Рамазан Сулейманов не признал вину и отказался комментировать свою причастность к акции, воспользовавшись ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Он заявил, что у полиции нет доказательств правонарушения, а по записям с камер видеонаблюдения неясно, кто посещал башню в тот день. Защита нацбола отметила, что в действиях Рамазана Сулейманова нет состава ст. 20.3.3 КоАП РФ: фактически ему приписали высказывания Игоря Гиркина, а вмененное деяние максимум тянет на нарушение порядка пикетирования. Тем не менее, суд согласился с полицейскими протоколами и назначил нацболу штраф. Решение суда Рамазан Сулейманов намерен обжаловать.

Роман Рыскаль