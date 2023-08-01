Нижегородский нацбол Рамазан Сулейманов, еще в 2021 году осужденный на принудительные работы за оскорбление судьи, отправился в исправительный трудовой центр колонии. После вынесения приговора участник незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» вместо исполнения наказания добровольцем отбыл на Донбасс После возвращения Рамазана Сулемайнова суд заменил ему исправительные работы на три месяца колонии-поселения. Прокуратура отменила это решение, хотя сам нацбол хотел отсидеть, а не работать на государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Нацбол Рамазан Сулейманов, осужденный в июле 2021 года за оскорбление судьи Нижегородского райсуда Михаила Антонова, во вторник отправился в УФИЦ — исправительный центр для принудительных работ при колонии № 20. Согласно опубликованному постановлению суда и службы исполнения наказаний, из Дзержинска в центр он должен добраться 1 августа самостоятельно на двух электричках до Арзамаса, затем пройти полкилометра пешком до автобусной остановки и отправиться в поселок Великая гора.

Как рассказывал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2020 судья Михаил Антонов назначил руководителю нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Юрию Староверову пять суток ареста за одиночный пикет в поддержку протестующих в Хабаровске. Его соратники посчитали административное дело сфабрикованным и политическим мотивированным. Вскоре на заборе Нижегородского райсуда появился баннер с оскорблениями в адрес судьи Антонова, и следствие возбудило уголовное дело о неуважении к суду по ч. 2 ст. 297 УК РФ.

В оскорбительной акции следствие обвинило Рамазана Сулейманова, изъяв в качестве доказательств куртку и оргтехнику в ходе обыска у него дома, но сам он свою причастность он отрицал.

Его защита доказывала, что записи с уличных камер видеонаблюдения не позволяют опознать кого-либо, уголовное дело построено на показаниях свидетелей, а экспертиза установила, что на изъятом баннере не обнаружены следы рук Рамазана Сулейманова. В 2021 года Советский райсуд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 15% заработка или 4,5 тыс. руб. ежемесячно.

Обжаловать это решение нацболу не удалось, а исполнять приговор он не стал. В 2022 году после начала военной спецоперации на Украине он отправился добровольцем на Донбасс, вступив в отряд «Барс-8». После гибели сестры-военкора Земфиры Сулеймановой он вернулся в Нижний Новгород для сборов гуманитарной помощи и провел акцию в поддержку «украинского похода России». Тем временем сотрудники ФСИН направили в Автозаводский райсуд представление о том, что осужденный уклонился от назначенных ему исправительных работ и наказание следует заменить на трехмесячный срок в колонии-поселении. Суд поддержал это требование.

Судебное решение для добровольца Донбасса вызвало большой общественный резонанс, и в колонию Рамазан Сулейманов сразу не попал: в октябре 2022 года прокуратура внесла апелляционное представление и потребовала отменить решение райсуда и заново рассмотреть дело.

Перед этим надзорное ведомство аннулировало как незаконное одно из трех предупреждений ГУ ФСИН, в которых нацболу предписывали приступить к принудительным работам — это позволило отменить представление о замене наказания. При этом Рамазан Сулейманов говорил, что сознательно уклонился от исправительных работ и предпочел бы отсидеть в колонии, чем работать на государство. Рассматривавший это дело областной судья заметил, что осужденный и прокурор с противоположными мнениями поставили суд в «нелепейшее положение».

В итоге нацбола решили все-таки отправить на принудительные работы, но исполнять это наказание участник «Другой России» опять не стал. В мае 2023 года Сормовский райсуд все же постановил отправить его в УФИЦ при исправительной колонии №20, предписав явиться туда самостоятельно. «Наконец-то!», — прокомментировал Рамазан Сулейманов.

Изолированные участки, функционирующие как исправительное учреждение при колониях (УФИЦ) — не совсем колония. В них содержат осужденных к исправительным работам, которые все равно должны трудиться по приговору суда. Подобные трудовые центры создаются на предприятиях Нижегородской области, например, один из них расположен на Линдовской птицефабрике. УФИЦ при ИК-20 в Арзамасе — новый, он рассчитан на 230 мест. В конце июня его торжественно открыли с участием руководства нижегородского ГУ ФСИН.

«Осужденные к принудительным работам будут трудоустроены в организациях и на предприятиях, в том числе у индивидуальных предпринимателей», — пообещали в пресс-службе исправительного ведомства.

Роман Рыскаль