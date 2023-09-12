Листовка с кремлевской башни потянула на статью

В Нижегородский райсуд поступило дело о правонарушении нацбола Рамазана Сулейманова по ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных Сил России. Добровольцем он участвовал в СВО на Донбассе, а сейчас отбывает наказание в трудовом центре за оскорбление судьи. Рамазана Сулейманова могут оштрафовать по итогам акции в поддержку Игоря Стрелкова, бывшего министра обороны ДНР, арестованного за призывы к экстремизму. Нацболы разбросали из Георгиевской башни кремля листовки «Свободу Игорю Стрелкову!» с его критикой министра обороны Сергея Шойгу. Рамазан Сулейманов с полицейским протоколом не согласен, заявляя, что ему приписывают высказывание Игоря Стрелкова, а листовки с его словами он не печатал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начинается рассмотрение административного протокола по ст. 20.3.3 КоАП РФ о публичной дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении Рамазана Сулейманова, участника незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» (возникла после запрета НБП). Поводом стала летняя акция нацболов в поддержку экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), обвиненного в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как следует из рапорта полиции, 27 июля неизвестные вывесили на Георгиевской башне Нижегородского кремля черный баннер с надписью: «Свободу Стрелкову».

Из бойниц башни была брошена пачка листовок с требованием освободить Игоря Стрелкова из следственного изолятора. Акцию нацболов наблюдала продавщица мороженого, которая вызвала полицию и дала свидетельские показания. Прибывшие полицейские изъяли баннер, листовки и записи кремлевских видеокамер видеонаблюдения, зафиксировавшие, как мужчина покидает башню.

В нем опознали Рамазана Сулейманова, добровольца, участвовавшего в СВО на Украине. Как ранее писал „Ъ“, его осудили за баннер с оскорблением судьи, но на исправительные работы нацбол не поехал, а вместо этого отправился на Донбасс в добровольческий батальон. На Украине он потерял сестру-военкора, она погибла, подорвавшись на мине. По возращении ему, как скрывшемуся от наказания, заменили исправработы на небольшой срок, затем пересмотрели это решение. В итоге Рамазан Сулейманов все же отправился в трудовой центр при ИК-20, где работает маляром-штукатуром в ООО «Первая управляющая компания».

По его словам, к нему приехали сотрудники ФСБ и полицейского Центра по борьбе с экстремизмом.

«Фсбшник спрашивал о том, как я служил, чем занимался в войсках. А ”эшник” интересовался, где я живу: по старому адресу меня не нашли. Такого шороху навели, что меня потом начальник трудового центра вызывал к себе и просил, чтобы я спокойно себя вел», — рассказал «Ъ-Приволжье» Рамазан Сулейманов. С административным протоколом нацбол не согласен и считает, что полицейские незаконно приписали ему упомянутые в листовках высказывания Игоря Стрелкова с критикой действий министра обороны.

«В листовке содержалась фраза Игоря Стрелкова, который заявлял о непрофессионализме Шойгу. Его слова вменяют почему-то мне. Я-то думал, что будет привычная статья о несогласованном митинге, а тут дискредитация армии», — сообщил Рамазан Сулейманов.

Причастность к самой акции он не комментирует: «Почему подумали на меня? “Почерк” похожий. Если найдут доказательства моей вины — пускай их предъявят». Защитник нацбола Мария Тиллерт полагает, что административного состава по статье о дискредитации армии в действиях ее доверителя нет, и содержание протокола абсурдно. «Поскольку Рамазан поддержал Стрелкова, который что-то говорил против Минобороны, получается, что и Рамазан что-то говорит против Минобороны», — отметила она.

Назначенное на вторник судебное заседание по этому делу было отложено: Рамазан Сулейманов и Мария Тиллерт попросили 15 минут для ознакомления с материалами дела, однако судья Орест Шевченко предоставил им целую неделю.

После заседания нацбол снова отправился работать маляром в исправительный трудовой центр, торжественно открытый с участием руководства нижегородского ГУФСИН в конце июля.

«Открывали этот центр с большой помпой, а оказалось, что многое в нем еще не готово. Например, пожарной сигнализации нет, только сейчас ее делают. Уже был пожар на первом этаже в изоляторе. Работа у многих фиговая: устраивают в основном на заводы за минимальную оплату труда, у меня еще более-менее», — рассказал Рамазан Сулейманов.

В Нижний Новгород он пообещал приехать с принудительных работ на очередное судебное заседание, назначенное на 20 сентября.

Роман Рыскаль