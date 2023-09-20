Польский министр: дальнейшая помощь Украине зависит от согласия поляков

Министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от мнения польских граждан. По словам министра, польское правительство хотело бы и дальше поддерживать Украину, но если поддержки со стороны граждан Польши не будет, то оказывать Киеву помощь так же, как раньше, будет затруднительно.

15 сентября Еврокомиссия сняла эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. После этого Польша, а также Венгрии и Словакии ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

Господин Шинковский вель Сенк отметил, что шаги, предпринятые украинскими властями, негативно отражаются на отношениях двух стран. «Действия Украины нас не впечатляют, но они оказывают определенное влияние на польское общественное мнение. Это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Украины. И это вредит самой Украине»,— объяснил министр (цитата по PAP).

Министр подчеркнул, что объем дальнейшей поддержки Украины со стороны Польши будет зависеть от ее одобрения польским населением. «Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину. Но, чтобы это было возможно, мы должны видеть поддержку польских граждан в этом вопросе. Если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет сложно продолжать в том же духе»,— заключил он.

Подробнее о проблеме с украинским зерном — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Милена Костерева