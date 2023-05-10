Цифровой реестр военнообязанных обретает форму

В базе данных цифрового реестра воинского учета будет 25 полей, содержащих информацию о гражданине, включая паспортные данные, ИНН, телефон, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья, а обновляться он будет автоматически в «режиме реального времени». Об этом говорится в проекте правительственного постановления. Реестр для Минобороны, впрочем, только предстоит разработать Минцифры. До конца 2023 года будет идти «апробация… для обеспечения возможностей его ведения», а в эксплуатацию его сдадут лишь в 2024 году, говорится в документе. В Минцифры сообщали, что электронные повестки в военкоматы могут рассылаться после принятия постановления правительства, проект которого опубликован на портале regulation.gov.ru. Из текста до конца не ясно, можно ли это делать сразу или после ввода реестра в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Проект постановления правительства о государственной информационной системе «единого реестра сведений» о гражданах, состоящих или только встающих на воинский учет, а также «о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ регламентирует создание и ведение реестра воинского учета: создавать его будет Минцифры, а Минобороны станет оператором. Реестр создается для «актуализации сведений воинского учета», обеспечения деятельности военкоматов, управления формированием и рассылкой повесток гражданам. Предполагается, что в этой базе данных будет содержаться 25 полей данных о гражданах, включая ФИО и другие паспортные сведения, электронную почту, телефон, ИНН, место жительства, семейное положение и количество детей, сведения о работодателе или учебном заведении, а также информацию о судимостях. Под пунктом «т» в документе фигурируют сведения о состоянии здоровья военнообязанного: поясняется, что речь идет о наличии заболеваний, информации об учете по поводу психических расстройств, наркомании и алкоголизма, сведениях о ВИЧ, наличии инвалидности и диспансерном наблюдении «по поводу других заболеваний». Сведения, составляющие государственную «или иную охраняемую законом тайну», в реестр не вносятся.

Данные для реестра должны поставляться военкоматам из государственных информационных систем, а также органами власти, организациями и самими гражданами. Для этих целей военкоматы, например, намерены получить доступ к медицинским данным призывников из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ, соответствующий проект постановления правительства был ранее опубликован на regulation.gov.ru). Формирование реестра должно идти в «автоматизированном режиме», а актуализация данных — проходить «круглосуточно в режиме реального времени», говорится в документе. Если в реестр поступят новые сведения о гражданине, расходящиеся со старыми, военком должен подать уточняющий запрос в тот орган, который прислал ему новые сведения. Что делать после этого, из документа и сопроводительных материалов до конца не ясно.

В проекте постановления установлены три этапа ввода цифрового реестра в эксплуатацию. С 1 июля 2023 года и до конца 2023 года должна идти «апробация… для обеспечения возможностей его ведения». С 1 января до 31 декабря 2024 года Минцифры должно обеспечить «ввод реестра воинского учета в эксплуатацию». Наконец, на третьем этапе, с 1 января 2025 года, Минобороны должно обеспечивать формирование записей в реестре и вести полноценную эксплуатацию этой системы. В документе оговаривается, что реестр будет функционировать на базе единой цифровой платформы «Гостех». Перевод ведомственных данных на эту платформу начался 1 апреля 2023 года, а для региональных систем этот процесс стартует с 1 января 2024 года — эти сроки обозначены в указе президента Владимира Путина. Сроков завершения процесса перехода указ не содержит. Причиной этого, как ранее сообщал “Ъ”, стали трудности, возникшие в ходе подготовки такого перехода и связанные, в частности, с финансированием платформы и опасениями относительно ее надежности.

Авторы проекта постановления напоминают, что одной из целей создания реестра воинского учета выступает «обеспечение возможности принятия» военкомами «временных мер, направленных на обеспечение явки граждан по повестке». Речь о мерах, перечисленных в принятом 11 апреля во втором и третьем чтении законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Пакет поправок, внесенных сразу в семь федеральных законов, предусмотрел, собственно, создание цифрового реестра воинского учета и интегрированного с ним реестра направляемых гражданам повесток. Закон оговаривает, что граждан смогут вызывать в военкомат через портал госуслуг, запрещая им до явки в военкомат выезд из страны, а уклонистам могут запрещать водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. В п. 29 проекта постановления правительства поясняется, что наложение на граждан таких временных мер должно оформляться усиленной квалифицированной электронной подписью военкома, а информация об этом — направляться в личный кабинет гражданина на портале госуслуг (п. 31). Документом также утверждаются правила ведения реестра «направленных (врученных)» повесток военнообязанным. Согласно документу, цифровая повестка «считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете» (независимо от того, заметил ли ее адресат).

В Минцифры ранее сообщали, что цифровые повестки могут рассылаться лишь после принятия подобного постановления правительства. Однако из его текста не до конца понятно, можно ли это делать сразу же после принятия документа или лишь после ввода реестра воинского учета в эксплуатацию. Так, в документе говорится, что «организация взаимодействия» между всеми сторонами процесса, в том числе военкоматами и гражданами, осуществляется в электронном виде с использованием инфраструктуры портала госуслуг. Но при этом оговаривается, что реестр повесток формируется в автоматическом режиме на основании сведений из «большого» реестра воинского учета. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее предполагал, что запустить реестр воинского учета в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего воинского призыва в 2023 году. Авторы поправок о цифровизации воинского учета подчеркивали, что цифровые повестки дублируют традиционные бумажные, не исключая и не подменяя их.

Александр Воронов