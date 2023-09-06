В августе погрузка на СвЖД выросла на 5,4%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в июле 2023 года погрузили 12,5 млн тонн грузов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, грузооборот за август сократился на 7,4% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С начала года грузооборот на СвЖД 147,9 млрд тарифных тонно-км (-0,2%). За восемь месяцев 2023 года погрузка составила 95,1 млн тонн (-0,3%). По железной дороге в январе-августе отправлено:

лесные грузы — 1,2 млн тонн (-15,2%);

руды цветной и серного сырья — 3,3 млн тонн (-10,2%);

нефть и нефтепродукты — 25 млн тонн (-5,1%);

химические и минеральные удобрения — 9,4 млн тонн (+9,6%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 5,1 млн тонн (+10,6%).

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, в июне 2023 года погрузка на СвЖД составила 12,1 млн тонн, что на 3,4% выше показателей аналогичного периода 2022 года, в июле — 12,3 млн тонн грузов (+5,2%).

Полина Хабарова

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