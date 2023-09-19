ЕК предложила на год продлить механизм соцподдержки беженцев из Украины

Еврокомиссия предложила Совету ЕС продлить действие директивы ЕС о временной защите украинских беженцев еще на год. В рамках директивы оказывается гуманитарная помощь и социальная поддержка.

В пресс-релизе ЕК сообщается, что «это обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 млн человек, пользующихся защитой по всему ЕС». Решение Еврокомиссии вступит в силу после формального одобрения Совета союза. Директива будет действовать до 3 марта 2025 года.

В феврале 2022 года Евросоюз запустил спецмеханизм для украинских беженцев. Согласно ему, украинские беженцы получают вид на жительство, жилье, образование, медицинскую помощь и другую социальную поддержку.

5 сентября Bloomberg сообщал, что 3,3 млн беженцев, скорее всего, не вернутся на Украину. Агентство отмечало, что чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем меньше вероятность репатриации граждан.

Что происходит на 573-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова