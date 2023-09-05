Bloomberg: 3 млн беженцев, вероятно, никогда не вернутся на Украину

Около 3,3 млн беженцев с Украины — 8% населения страны — могут никогда не вернуться домой. Чем дольше будет продолжаться военный конфликт России и Украины, тем больше украинцев решат навсегда остаться в новых странах. Такие оценки приводит агентство Bloomberg со ссылкой на исследование киевского Центра экономической стратегии.

Как отмечается в исследовании, после окончания военных действий беженцам, возможно, будет некуда возвращаться. По их оценке, возвращение будет зависеть от темпов восстановления их родных регионов или господдержки при переезде в другие области Украины. Также, как считают исследователи, женщины, которые составляют большинство среди украинских беженцев, могут остаться в других странах в поисках лучшего будущего для своих детей.

Потенциальный отток населения может грозить сокращением ВВП Украины на 6,9% в 2024 году. Bloomberg отмечает, что ранее власти Украины сообщали, что в стране не хватает 4,5 млн рабочих и предпринимателей для достижения целей по росту экономики к 2032 году.

После начала военного конфликта 6,7 млн украинцев уехали в Европу, пишет Bloomberg. Большинство из них сейчас находятся в Польше и Германии. По оценкам Центра экономической стратегии, значительная часть из них уже потеряла большую часть своих доходов.

Что происходит на 559-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко