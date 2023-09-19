Tasnim: Шойгу приедет в Тегеран с визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 19 сентября, встретится с представителями командования ВС Ирана, сообщает агентствоTasnim. По данным агентства, ожидается, что со стороны Ирана на встрече будут министр обороны Мохаммад-Реза Караи Аштиани и другие представители ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Министры планируют обсудить развитие событий в регионе и двухстороннее военное сотрудничество.

Российская сторона визит не анонсировала.

28 июня Сергей Шойгу и глава Генштаба Ирана Мохаммад Багери обсудили военное сотрудничество. В телефонных переговорах они подтвердили «настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере», а также поговорили о региональной безопасности и международной обстановке.

Александра Горошилова