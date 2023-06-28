Шойгу и глава Генштаба Ирана обсудили военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Ирана Мохаммад Багери поговорили по телефону. Как следует из сообщения пресс-службы Минобороны, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери»,— сообщили в Минобороны.

На переговорах они подтвердили «настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере», а также поговорили о региональной безопасности и международной обстановке.

Вчера, 27 июня, Сергей Шойгу лично встретился с министром Революционных вооруженных сил Кубы, армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. Они тоже обсуждали военно-техническое сотрудничество.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина