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Коммерсантъ FM
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Организацию «Новое величие» признали экстремистской

Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Новое величие», сообщил ТАСС. 8 сентября первый заместитель прокурора Москвы подал соответствующее исковое заявление в горсуд.

Что нужно знать о деле «Нового величия»

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Летом 2020 года четверо участников «Нового величия» были приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем, еще четыре фигуранта получили условные сроки — от четырех до шести с половиной лет.

Движение было создано в декабре 2017 года. Поначалу в организацию входило около десяти человек из Москвы и Подмосковья. В 2018 году СОБР задержал десять участников движения. Им были предъявлены обвинения по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Фотогалерея

Кто есть кто в деле «Нового величия»

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10 фигурантов дела об организации экстремистского сообщества были задержаны 15 марта 2018 года. В их квартирах были проведены обыски

10 фигурантов дела об организации экстремистского сообщества были задержаны 15 марта 2018 года. В их квартирах были проведены обыски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лидером группы, по данным следователей, был 25-летний &lt;b>Руслан Костыленков&lt;/b> из подмосковного города Хотьково. 6 августа 2020 года суд назначил ему самое суровое наказание — семь лет в колонии общего режима

Лидером группы, по данным следователей, был 25-летний Руслан Костыленков из подмосковного города Хотьково. 6 августа 2020 года суд назначил ему самое суровое наказание — семь лет в колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

5 марта 2019 года Сергиево-Посадский городской суд приговорил &lt;b>Рустама Рустамова&lt;/b> к полутора годам лишения свободы условно. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием

5 марта 2019 года Сергиево-Посадский городской суд приговорил Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием

Фото: «Мемориал»

29 апреля 2019 года Люблинский районный суд Москвы приговорил &lt;b>Павла Ребровского&lt;/b> к 2,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось в особом порядке. В июле на суде он заявил, что подписал ложные показания под давлением и что на самом деле обвиняемые насильственных действий не планировали. 8 октября Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому по ходатайству обвинения и направил дело на новое рассмотрение

29 апреля 2019 года Люблинский районный суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось в особом порядке. В июле на суде он заявил, что подписал ложные показания под давлением и что на самом деле обвиняемые насильственных действий не планировали. 8 октября Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому по ходатайству обвинения и направил дело на новое рассмотрение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;b>Вячеслав Крюков&lt;/b>, студент РГПУ, на момент задержания ему было 19 лет. С марта 2018 года находился в СИЗО, предпринимал попытку суицида во время одного из заседаний суд. 6 августа приговорен к шести годам общего режима

Вячеслав Крюков, студент РГПУ, на момент задержания ему было 19 лет. С марта 2018 года находился в СИЗО, предпринимал попытку суицида во время одного из заседаний суд. 6 августа приговорен к шести годам общего режима

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

&lt;b>Петр Карамзин (справа)&lt;/b>, безработный. На момент задержания ему был 31 год, содержался в СИЗО. 6 августа приговорен к шести с половиной колонии

Петр Карамзин (справа), безработный. На момент задержания ему был 31 год, содержался в СИЗО. 6 августа приговорен к шести с половиной колонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Дмитрий Полетаев&lt;/b> до ареста занимался логистикой. На момент задержания ему было 29 лет. Содержался в СИЗО, 6 августа приговорен к шести годам условно и освобожден из-под стражи в зале суда

Дмитрий Полетаев до ареста занимался логистикой. На момент задержания ему было 29 лет. Содержался в СИЗО, 6 августа приговорен к шести годам условно и освобожден из-под стражи в зале суда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Максим Рощин&lt;/b>, активист. На момент задержания ему было 38 лет, находился под домашним арестом. 6 августа приговорен к шести с половиной годам условно

Максим Рощин, активист. На момент задержания ему было 38 лет, находился под домашним арестом. 6 августа приговорен к шести с половиной годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Мария Дубовик&lt;/b> на момент задержания была студенткой МВА имени Скрябина, 19 лет. С августа 2018 года находилась под домашним арестом. 6 августа приговорена к шести годам условно

Мария Дубовик на момент задержания была студенткой МВА имени Скрябина, 19 лет. С августа 2018 года находилась под домашним арестом. 6 августа приговорена к шести годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дело в отношении &lt;b>Анны Павликовой&lt;/b> было выделено в отдельное производство: на момент ареста ей не было 18 лет. 6 августа 2020 года суд приговорил ее к четырем годам условно

Дело в отношении Анны Павликовой было выделено в отдельное производство: на момент ареста ей не было 18 лет. 6 августа 2020 года суд приговорил ее к четырем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В в октябре 2019 года обвиняемый &lt;b>Сергей Гаврилов&lt;/b> сбежал из-под домашнего ареста, попросив убежища на Украине. Объявлен в розыск

В в октябре 2019 года обвиняемый Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста, попросив убежища на Украине. Объявлен в розыск

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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10 фигурантов дела об организации экстремистского сообщества были задержаны 15 марта 2018 года. В их квартирах были проведены обыски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лидером группы, по данным следователей, был 25-летний Руслан Костыленков из подмосковного города Хотьково. 6 августа 2020 года суд назначил ему самое суровое наказание — семь лет в колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

5 марта 2019 года Сергиево-Посадский городской суд приговорил Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием

Фото: «Мемориал»

29 апреля 2019 года Люблинский районный суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось в особом порядке. В июле на суде он заявил, что подписал ложные показания под давлением и что на самом деле обвиняемые насильственных действий не планировали. 8 октября Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому по ходатайству обвинения и направил дело на новое рассмотрение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вячеслав Крюков, студент РГПУ, на момент задержания ему было 19 лет. С марта 2018 года находился в СИЗО, предпринимал попытку суицида во время одного из заседаний суд. 6 августа приговорен к шести годам общего режима

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Петр Карамзин (справа), безработный. На момент задержания ему был 31 год, содержался в СИЗО. 6 августа приговорен к шести с половиной колонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дмитрий Полетаев до ареста занимался логистикой. На момент задержания ему было 29 лет. Содержался в СИЗО, 6 августа приговорен к шести годам условно и освобожден из-под стражи в зале суда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Максим Рощин, активист. На момент задержания ему было 38 лет, находился под домашним арестом. 6 августа приговорен к шести с половиной годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мария Дубовик на момент задержания была студенткой МВА имени Скрябина, 19 лет. С августа 2018 года находилась под домашним арестом. 6 августа приговорена к шести годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дело в отношении Анны Павликовой было выделено в отдельное производство: на момент ареста ей не было 18 лет. 6 августа 2020 года суд приговорил ее к четырем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В в октябре 2019 года обвиняемый Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста, попросив убежища на Украине. Объявлен в розыск

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Александра Горошилова

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