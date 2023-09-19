Организацию «Новое величие» признали экстремистской

Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Новое величие», сообщил ТАСС. 8 сентября первый заместитель прокурора Москвы подал соответствующее исковое заявление в горсуд.

Летом 2020 года четверо участников «Нового величия» были приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем, еще четыре фигуранта получили условные сроки — от четырех до шести с половиной лет.

Движение было создано в декабре 2017 года. Поначалу в организацию входило около десяти человек из Москвы и Подмосковья. В 2018 году СОБР задержал десять участников движения. Им были предъявлены обвинения по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Фотогалерея Кто есть кто в деле «Нового величия» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 10 фигурантов дела об организации экстремистского сообщества были задержаны 15 марта 2018 года. В их квартирах были проведены обыски Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Лидером группы, по данным следователей, был 25-летний Руслан Костыленков из подмосковного города Хотьково. 6 августа 2020 года суд назначил ему самое суровое наказание — семь лет в колонии общего режима Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото 5 марта 2019 года Сергиево-Посадский городской суд приговорил Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием Фото: «Мемориал» 29 апреля 2019 года Люблинский районный суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось в особом порядке. В июле на суде он заявил, что подписал ложные показания под давлением и что на самом деле обвиняемые насильственных действий не планировали. 8 октября Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому по ходатайству обвинения и направил дело на новое рассмотрение Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Вячеслав Крюков, студент РГПУ, на момент задержания ему было 19 лет. С марта 2018 года находился в СИЗО, предпринимал попытку суицида во время одного из заседаний суд. 6 августа приговорен к шести годам общего режима Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Петр Карамзин (справа), безработный. На момент задержания ему был 31 год, содержался в СИЗО. 6 августа приговорен к шести с половиной колонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Дмитрий Полетаев до ареста занимался логистикой. На момент задержания ему было 29 лет. 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В июле на суде он заявил, что подписал ложные показания под давлением и что на самом деле обвиняемые насильственных действий не планировали. 8 октября Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому по ходатайству обвинения и направил дело на новое рассмотрение Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Вячеслав Крюков, студент РГПУ, на момент задержания ему было 19 лет. С марта 2018 года находился в СИЗО, предпринимал попытку суицида во время одного из заседаний суд. 6 августа приговорен к шести годам общего режима Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Петр Карамзин (справа), безработный. На момент задержания ему был 31 год, содержался в СИЗО. 6 августа приговорен к шести с половиной колонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Дмитрий Полетаев до ареста занимался логистикой. На момент задержания ему было 29 лет. 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Александра Горошилова