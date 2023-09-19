Организацию «Новое величие» признали экстремистской

Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Новое величие», сообщил ТАСС. 8 сентября первый заместитель прокурора Москвы подал соответствующее исковое заявление в горсуд.
Летом 2020 года четверо участников «Нового величия» были приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем, еще четыре фигуранта получили условные сроки — от четырех до шести с половиной лет.
Движение было создано в декабре 2017 года. Поначалу в организацию входило около десяти человек из Москвы и Подмосковья. В 2018 году СОБР задержал десять участников движения. Им были предъявлены обвинения по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).