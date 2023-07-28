За словом в запас не полезли

На последнем заседании весенней парламентской сессии в пятницу Совет федерации (СФ) принял ряд законов, уточняющих условия призыва граждан на военную службу. Сенаторы без возражений одобрили десятикратное увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке, запрет на выезд за границу после ее появления, повышение предельной планки призыва с 27 до 30 лет и другие инициативы. Валентина Матвиенко даже сказала, что тем самым сенаторы идут навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал этого сделать из-за бытовых и семейных забот. Единственное, что волновало парламентариев: не заберут ли служить тех, кто уже вышел в запас? Обещания замминистра обороны оказалось достаточно, чтобы сенаторы поверили, что этого не случится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Закон об изменении границ призывного возраста, напомним, претерпел серьезные правки прямо перед вторым чтением в Госдуме. Если изначально предполагалось, что нижняя планка будет постепенно подниматься с 18 до 21 года, а верхняя — с 27 до 30 лет, то в итоге депутаты предложили поднять только предельный возраст, причем сделать это одномоментно — с 1 января 2024 года.

Новая концепция вызвала недоумение у председателей сразу двух ключевых комитетов СФ.

В минувшую пятницу глава профильного комитета Виктор Бондарев напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу предлагал поднять как верхнюю, так и нижнюю планки и что в этом его поддержал президент Владимир Путин: «Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст».

Также критически о предложении оставить нижнюю границу неизменной тогда высказался глава комитета по конституционному законодательству СФ Андрей Клишас. А когда в среду Госдума одобрила закон в третьем чтении и председатель думского комитета по обороне Андрей Картополов заявил, что, насколько ему известно, сенаторы уже изменили свою точку зрения, господин Клишас дал понять, что по-прежнему выступает против: «Я несколько сложнее устроен, чем ему (Картополову.— “Ъ”) кажется».

Но 28 июля в ходе рассмотрения этого закона на пленарном заседании СФ вопросов по нижней границе у Андрея Клишаса не возникло. «Все позиции по данному закону высказаны, не считаю нужным повторять,— прокомментировал он короткое выступление докладчика и сразу обратился к присутствующему заместителю министра обороны Николаю Панкову: — Правильно ли мы понимаем, что лица, которые сейчас зачислены в запас, которым 27, 28, 29 и до 30 лет, не могут быть призваны на срочную службу? Если это так, то, возможно, мобилизационное управление даст соответствующие комментарии или инструкции на местах?»

«В вопросе содержался и ответ, я хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования,— ответил господин Панков.— Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву».

Первый вице-спикер СФ Андрей Турчак обратил внимание на просьбу довести эту «информацию» до военных комиссаров субъектов. «Мы этот вопрос предварительно обсуждали и с Андреем Александровичем (Клишасом.— “Ъ”), и с Виктором Николаевичем (Бондаревым.— “Ъ”): Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки»,— пообещал Николай Панков.

«Надо не только директиву направить, но мониторить ситуацию, чтобы никто на местах там не начудил»,— вмешалась спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она призвала господина Панкова «успокоить людей, потому что недопонимание приводит к избыточному напряжению»: «Разъясните, скажите, телеканал "Звезда" (используйте.— “Ъ”) и другие информационные каналы, то, что вы сейчас твердо заявили: эта категория не будет подлежать призыву».

Следом сенатор Сергей Безденежных задал вопрос о возвращении начальной военной подготовки в школах, «чтобы юноша приходил в армию, имея определенные знания в военном деле». Генерал эту инициативу всецело поддержал. Тут к обсуждению подключилась глава комитета по образованию Лилия Гумерова, напомнившая, что курс ОБЖ переформатирован в «Основы безопасности и защиты Родины».

«Это очень нужный закон, и наша святая обязанность — поддержать его,— вернула дискуссию в законотворческое русло сенатор Маргарита Павлова.— Служба в армии — это почетная обязанность, честь и долг гражданина и патриота, тем более сегодня, в условиях цивилизационного противостояния с Западом. Если надо возраст повысить, если это диктуют интересы государства, это надо делать».

Наконец, слово взял глава комитета по обороне Виктор Бондарев, который рассказал, что вместе с Андреем Клишасом изучил «каждый пункт этого закона». «Все здесь написано правильно»,— отрезал сенатор, не вспомнив про собственные возражения недельной давности.

«Ничего не меняется: как был призыв с 18 лет, так и остается, как служили один год, так и будут, отсрочки не отменяются. Единственное, увеличиваются временные рамки»,— резюмировала Валентина Матвиенко. По ее мнению, для призывников это «дополнительная возможность». «Человек хочет послужить в армии, а возможностей — бытовых, житейских, учеба, еще что-то — нет. Мы продлеваем возможность, чтобы он смог реализовать свою конституционную обязанность»,— объяснила спикер.

Закон был принят почти единогласно: 159 из 161 присутствующего парламентария его поддержали, один сенатор не голосовал, а еще один воздержался.

Последним был Андрей Клишас. После заседания он заявил, что считает инициативу «непродуманной», однако говорить об этом на ее обсуждении не стал, поскольку все уже высказал на Совете палаты, да и ее авторов в зале не было: «Одно и то же чего твердить».

Андрей Прах