Наивысший класс пожарной опасности установился в половине муниципалитетов Воронежской области

Самый высокий, пятый, класс пожарной опасности установился в 15 муниципальных образованиях Воронежской области, еще в 15-ти, в том числе в облцентре, — четвертый. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В четырех оставшихся муниципалитетах зафиксирован третий класс опасности.

Третий класс пожарной опасности устанавливается, когда к появлению лесных пожаров приводит большинство источников огня. Борьба с огнем затруднена, если она не началась в самом начале формирования пожара. При четвертом классе возгорания возникают даже от «незначительных» источников огня и быстро распространяются. Чтобы остановить появление новых очагов, нужны заранее созданные преграды. Пятый класс предполагает возникновение пожаров от любого источника огня и повышенных температур. Ликвидировать возгорание на «большой» площади «практически невозможно», считают в МЧС.

С конца апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который обычно отменяют в начале октября в связи с установлением дождливой погоды. До этого момента запрещено разжигать любые костры, исключение — приготовление пищи с помощью мангалов, тандыров, печей и других стационарных устройств. За нарушение режима без серьезных последствий гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — от 60 тыс. до 80 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Кроме того, вступил в силу приказ областного управления лесного хозяйства, запрещающий нахождение в лесах региона до 26 сентября. Исключение сделано для проезда по дорогам общего пользования, проходящим через лесные массивы.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» спрогнозировала повышенный риск возникновения пожаров в Воронежской области в сентябре.

Какие прогнозы учреждение давало весной 2023 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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