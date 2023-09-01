В четырех регионах Черноземья ожидают повышенную опасность лесных пожаров

В сентябре в лесах четырех регионов Черноземья прогнозируется «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности». Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

Прогноз составляется на основании гидрометеорологических данных, долгосрочных прогнозов температуры и осадков и «многомерного корреляционного анализа».

В Центральном федеральном округе повышенная опасность возниковения лесных пожаров ожидается на всей территории Белгородской и Воронежской областей, а также на юге Липецкой и Тамбовской областей.

«Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами. Во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров»,— подчеркнули в учреждении.

Какие прогнозы пожароопасности в макрорегионе давала «Авиалесоохрана» весной 2023 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин