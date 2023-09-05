Жителям Воронежской области могут до конца сентября запретить находиться в лесах

Введенный в августе запрет на нахождение в лесах Воронежской области могут распространить и на сентябрь. Согласно проекту приказа регионального управления лесного хозяйства, опубликованного на сайте правительства области, ограничения планируется ввести с 6 по 26 сентября. Документ подписан главой ведомства Вячеславом Оробинским.

Жителям региона хотят запретить заходить и заезжать во все леса области. Исключением указан проезд по дорогам общего пользования, проходящим через лесные массивы. На границах лесов установят таблички с указанием ограничений и срока их действия.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» спрогнозировала повышенную опасность пожаров в Воронежской области и еще трех регионах Черноземья в сентябре.

Какие прогнозы пожароопасности в макрорегионе давала «Авиалесоохрана» весной 2023 года — в публикации «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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