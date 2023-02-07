Иран отрицает планы по строительству завода по производству БПЛА совместно с Россией

Иран не планирует строить совместно с Россией завод по производству дронов, утверждает официальный представитель иранского МИДа Насер Канани. Так она прокомментировала материал The Wall Street Journal (WSJ) о том, что в январе РФ посетила иранская делегация, которая должна была оценить возможность строительства завода, способного производить 6 тыс. беспилотников. Эти БПЛА будут использоваться Россией в военных действиях на Украине, пишет WSJ.

В МИД Ирана назвали это «фейковой новостью». Госпожа Канани утверждает, что Иран «не занимает ни одну из сторон» в конфликте на Украине и не планирует этого, а иранские власти хотят добиться политического решения конфликта. «К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости»,— заявила представитель МИД Ирана (цитата по ТАСС).

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, России. The Washington Post сообщала, что Москва и Тегеран в конце прошлого года согласовали производство сотен БПЛА на российской территории. МИД РФ это отрицал. Иранская сторона признавала, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществляли до начала военной операции на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер