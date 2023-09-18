Белый дом сообщил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские вооруженные силы сумели достичь прогресса в ходе контрнаступления. Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о переходе под контроль армии страны сел Андреевка и Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении в Донбассе.

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении»,— сообщил господин Кирби в ходе брифинга об участии США в Генассамблее ООН. Чиновник не привел данных, на основании которых делает такие оценки.

Владимир Зеленский в своих обращениях к нации 15 и 17 сентября заявлял о том, что украинские военные достигли успехов в ходе контрнаступления и продолжают продвижение на разных участках фронта. Также он заявил о переходе под контроль ВСУ сел Андреевка и Клещеевка в Донецкой области. Также господин Зеленский сообщал о продвижении ВСУ на запорожском направлении. Российское Минобороны, а также власти ДНР и Запорожской области РФ эти данные не подтверждали.

Масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины началось в июне. В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью британской газете Observer сообщил о том, что ВСУ смогли прорвать первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении. Врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий на прошлой неделе назвал крайне напряженной обстановку в регионе. Также он заявил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов