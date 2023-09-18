Что происходит после ввода войск России на Украину. День 572-й

На Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковник Андрей Кондрашкин с позывным «Дунай». Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не будет окончен путем уступки ей каких-либо территорий. Товарооборот между США и Россией обновил новый минимум после введения санкций и достиг $277 млн в июле. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:44. Все формы поддержки, в том числе единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб., с 1 ноября будут распространены на всех военнослужащих, участвующих в спецоперации, поручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

10:27. «Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа»,— сообщил губернатор Курской области Старовойт. Также пострадала местная жительница, загорелся жилой дом.

10:23. Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

10:22. Киев в ответ на запрет ввоза украинского зерна может ввести ограничения на ввоз фруктов и овощей из Польши, заявил замминистра экономики Тарас Качка.

10:07. Минобороны Болгарии заявило, что проверяет сообщения об упавшем на северо-востоке страны беспилотнике, на место направлены саперы.

10:07. Неизвестные ночью подожгли конструкцию в виде буквы Z в Белгороде, сообщил мэр города.

10:07. Британский наемник Джордан Чедвик, тело которого со связанными руками нашли в водоеме на Украине, вероятно, был убит другим наемником, пишет Sun.

9:51. Белый дом заявил, что эскалация конфликта на Украине может навредить безопасности США, пишет The Telegraph.

9:29. Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро сообщил, что направил главе СК РФ Александру Бастрыкину заявление. В нем он просит возбудить уголовное дело из-за дискредитации российской армии, а также из-за попытки разжигания межнациональной вражды. Поводом для заявления стали публикации аудиосообщений в одном из Telegram-каналов. В сообщении говорилось о якобы имевшем место межнациональном конфликте внутри спецназа «Ахмат».

9:29. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года. По его словам, цены на ассортимент вырастут в пределах инфляции.

9:19. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Украина преследует три цели, реализуя свою дроновую кампанию на территории РФ: истощить российскую систему противовоздушной обороны; вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики; нанести ущерб военным производственным объектам — УНИАН.

9:18. WSJ: Киев начнет продажу военных облигаций частным лицам в Европе.

9:14. Украина подаст иск в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico.

8:53. Владимир Зеленский признал, что ВСУ находятся в сложной ситуации, а темпы контрнаступления незначительные.

8:32. В ходе боевых действий на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковник Андрей Кондрашкин с позывным «Дунай». Об этом сообщил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

8:32. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не будет окончен путем уступки ей каких-либо территорий. Кроме того, он заверил, что контрнаступление украинской армии продолжится и после начала дождей.

8:32. Как выяснил «Ъ», введенные властями Китая ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту комплектующих, например тепловизоров.

8:31. Товарооборот между США и Россией обновил новый минимум после введения санкций и достиг $277 млн в июле.