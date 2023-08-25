Балицкий: ВСУ дошли до оборонительных линий Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал обстановку на линии фронта в регионе «напряженной». По его словам, в пяти районах «противник валит толпами». Он также сообщил, что украинская армия достигла первого оборонительного рубежа российских войск.

«Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии… Ситуация, безусловно, напряженная»,— написал господин Балицкий в Telegram.

По словам Евгения Балицкого, в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино и в Пятихатках «противник валит толпами». «Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой. На Работино они пробиваются сейчас больше на "Леопардах", на "Брэдли" — на иностранной технике»,— добавил он.

26 июля Минобороны заявило о возобновлении наступления ВСУ в Запорожской области. 22 августа власти Украины сообщили, что украинская армия вошла в поселок Работино. Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин говорил, что украинские военные подняли в Работино рой ударных беспилотников. Он описал ситуацию в поселке словом «месиво».

Еще 10 августа Евгений Балицкий заявил, что украинские вооруженные силы не дошли даже до первой линии обороны России. В то же время западные чиновники говорили о более «реалистичных прогнозах» по украинскому наступлению. По их словам, наступление шло медленно из-за хорошо подготовленных линий обороны России. При этом они отмечали, что украинской армии не удалось достичь основных оборонительных рубежей.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на разговор американского чиновника с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным накануне сообщала, что украинские силы находятся на пороге прорыва.

Анастасия Ларина