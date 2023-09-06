Минобороны о Работино: изменений в тактическом положении российских войск нет

Минобороны России заявило, что войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Вербового и Работино. Изменений в тактическом положении российских войск на Запорожском направлении нет, утверждает ведомство. Ранее врио губернатора российской Запорожской области говорил, что войска покинули село, бои за которые велись с середины лета.

Глава военно-технического центра «Царские волки», бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Работино находится в «серой зоне». Другие подробности он не привел.

Работино находится на автодороге из Орехова в Токмак, следом за которым располагается Мелитополь. 22 августа замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ зашли в центр Работино. В конце августа господин Рогозин говорил, что украинские военные начали активное наступление в селе, задействовав беспилотники.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер