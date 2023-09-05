СМИ: Сергей Сокол может стать спикером Верховного совета Хакасии

Депутат Госдумы Сергей Сокол может занять пост спикера Верховного совета Хакасии, сообщает РБК. Издание ссылается на источники, близкие к администрации президента, и в «Единой России»: «В случае его последующего избрания спикером в республике будет достигнут внутриполитический баланс». Сергей Сокол возглавляет список «Единой России» на выборах в республиканский парламент.

Ранее Сергей Сокол являлся кандидатом на пост главы региона. Однако в минувшие выходные сообщил о снятии своей кандидатуры из-за состояния здоровья. В «Единой России» тогда сообщали, что депутат находится в тяжелом состоянии.

Выборы в Верховный совет Хакасии, как и выборы главы республики, состоятся 8-10 сентября 2023 года.

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Оксана Павлова