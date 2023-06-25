Аптекарь познается в БАДе

Всероссийский союз пациентов (ВСП) отправил «тайных покупателей» в российские аптеки — и получил удручающие результаты. Оказалось, что 17,8% фармацевтов не задают никаких уточняющих вопросов для подбора безрецептурного препарата, 30,3% — не выясняют симптомы и особенности самочувствия, а 69,7% не интересуются предпочтениями клиентов. Но главное — фармацевты часто предлагают «аналог» запрошенному лекарству, который на самом деле является биологически активной добавкой (БАД). ВСП предложил Госдуме повлиять на работу аптек, в частности, регулировать обращение БАДов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всероссийский союз пациентов оценил, как аптечные сети работают с наиболее распространенными типами запросов пациентов. Для этого эксперты ВСП с 31 марта по 15 апреля 2023 года изучали работу 270 аптек в 15 крупнейших регионах России. В каждом городе, попавшем в выборку, «тайные покупатели» посетили 18 аптек из четырех федеральных сетей («Апрель», «Планета здоровья», «Доктор Столетов / Озерки», «Ригла / Будь здоров»). Для сравнения в выборку были включены аптеки, не относящиеся к этим сетям, от двух до пяти в каждом городе.

По данным ВСП, Россия занимает третье среди развитых стран место по числу аптек (65 тыс., или 4,47 на 10 тыс. человек). В среднем в Европе этот показатель — 3,1; в мире — 2,5. При этом доля независимых несетевых аптек в России за последние годы резко снизилась до 18%. Рынок стремительно монополизируется, обращают внимание в союзе: с 2014 года доля входящих в топ-3 аптечных сетей выросла в три раза по числу точек и в 3,5 раза по обороту. Входящие в топ-10 сети владеют 54% оборота.

Около 30% пациентов вместо посещения врача сразу идут в аптеку, утверждают в союзе, а 61% при выборе препаратов руководствуется советом провизора.

При этом, как показало исследование, 17,8% фармацевтов не задают никаких уточняющих вопросов для подбора препарата, 30,3% — не выясняют симптомы и особенности самочувствия, 69,7% — не интересуются предпочтениями в отношении препарата в ходе консультации. Чаще всего сотрудники аптек рекомендовали препарат без уточнения особенности состояния пациента в случае его жалоб на диарею (31,1% всех аптек, в которые обратились «тайные посетители»). Реже ситуация с рекомендацией препарата без учета потребностей встречалась при подборе препаратов от геморроя (13%). Значительно реже это встречалось при жалобах на кашель (7,3%). Если работник аптеки не выявлял особенности состояния пациента, лишь 34,4% рекомендуемых лекарств соответствовали состоянию самочувствия пациента.

Важный результат проверки: даже при наличии нужного пациенту препарата в аптеке 47% фармацевтов инициативно предложили другой вариант. Рекомендованные средства являлись аналогом запрошенному препарату по действующему веществу и дозировке только в 23,3% случаев. А вот в 62% случаев рекомендации содержали БАДы, причем в 15% случаев это были БАДы, не включенные медицинскими экспертами в перечень необходимых препаратов при указанном состоянии.

«Сегодня провизоры выполняют функцию не независимого консультирования и первичного звена медпомощи, а рекламного агента. Система бонусов интегрирована в продажи и стимулирование персонала»,— говорится в исследовании.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, член СПЧ при президенте России Ян Власов считает необходимым повлиять на работу аптечных сетей. В частности, ограничить маркетинговые бонусы, которые являются существенной частью доходов аптек, и вести контроль за наценкой на льготные и бюджетные препараты. По его мнению, важно обеспечить приток новых кадров в фармацевтическую отрасль и создать единую систему регулирования — сегодня практически каждый регион по-своему регулирует деятельность аптек. «Отдельного внимания требует регулирование обращения БАДов. Назрела также необходимость создания федерального органа по управлению за аптечными сетями. Все эти предложения поступят для рассмотрения в Госдуму от фракции "Единая Россия"»,— заявил господин Власов.

Аптекарская гильдия и Российская ассоциация аптечных сетей не ответили на запрос “Ъ”. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций отметили, что «исследование не внушает доверия».

В пресс-службе Росздравнадзора разъяснили, что консультирование и информирование покупателей — одна из ключевых функций аптечной организации. Требования к объему такого участия провизора зависят «от вида отпускаемого товара». Так, фармацевтическое консультирование проводится, в том числе, когда пациент не обращался к врачу и просит помощи работника аптеки. В таких случаях речь идет только о безрецептурных препаратах, подчеркнули в Росздравнадзоре. «Именно к провизору зачастую обращаются люди, ощутившие недомогание. Во время фармацевтического консультирования он должен в первую очередь давать доступные рекомендации. В некоторых случаях — порекомендовать обратиться к врачу»,— сообщили в пресс-службе, призвав граждан «не заниматься самолечением».

Замдиректора по научной и амбулаторно-поликлинической работе НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александр Горшков считает, что практика «назначения» препаратов фармацевтами без приема врача должна быть сведена к минимуму.

«Фармацевт может консультировать граждан об имеющихся в продаже лекарственных препаратах, в том числе о наличии других торговых наименований и ценах на них, о порядке применения или использования товаров аптечного ассортимента, в том числе о способах приема, режимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях. Он может оказывать помощь при выборе безрецептурных лекарственных препаратов,— сказал господин Горшков.— Однако вопрос подбора терапии с учетом возможных индивидуальных особенностей пациента должен осуществлять лечащий врач».

Наталья Костарнова