Западные инвесторы вышли из леса

Иностранные инвесторы продали два своих последних крупных лесопромышленных актива в России. Международная компания Mondi с существенным дисконтом реализовала за 80 млрд руб. свой завод в Сыктывкаре, покупателем стала непрофильная Sezar Group. Американская International Paper за $484 млн продала 50% в группе «Илим» российским совладельцам, получив меньше, чем заплатила за долю в 2007 году. Низкая цена активов объясняется как требованиями российских властей, так и сложным экономическим положением отрасли в стране после закрытия ключевого европейского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Международный производитель бумаги и бумажной упаковки Mondi Plc сообщил о подписании соглашения с «Сезар Инвест», структурой девелоперской компании Sezar Group, о продаже своего последнего и крупнейшего актива в России — «Монди Сыктывкар». По данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром Sezar Group является Исай Захаряев.

Сумма сделки составила 80 млрд руб. (€775 млн по текущему курсу).

Mondi получит средства от продажи ЛПК шестью ежемесячными траншами, первый — к концу сентября 2023 года, еще три — до конца декабря (по 13,5 млрд руб. каждый). Последние 26 млрд руб. будут выплачены двумя равными траншами после закрытия сделки и будут обеспечены аккредитивом. Стороны уже получили разрешение на сделку от ФАС и правкомиссии по иностранным инвестициям.

«Монди Сыктывкарский ЛПК» является крупным производителем целлюлозно-бумажной продукции мощностью около 1,2 млн тонн в год. Основная продукция — офисная, офсетная и газетная бумага, а также тарный картон и сухая товарная целлюлоза. Выручка завода за 2022 год — 78 млрд руб. (рост на 9%), чистая прибыль — 22,5 млрд руб. (рост на 18%).

Другие свои более мелкие активы — ООО «Монди Переславль» (Ярославская область, гибкая упаковка), ООО «Монди Арамиль» (Свердловская область, единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной упаковки) и ООО «Монди Лебедянь» (Липецкая область, упаковка из гофрокартона) — международный холдинг продал компании «Готэк» за €30,4 млн.

Mondi исходно планировала продать завод в Сыктывкаре существенно дороже — за 95 млрд руб. инвесткомпании Augment Investments Limited, связанной с «Фармстандартом» Виктора Харитонина.

Но компании не смогли получить необходимых разрешений от российского правительства, в связи с чем в июне 2023 года Mondi вышла из сделки. Российские власти, как правило, требуют при уходе инвесторов из недружественных стран дисконта минимум в 50% к рыночной цене.

Также 18 сентября российские бенефициары «Илима» Захар Смушкин и Борис Зингаревич выкупили у американской International Paper остальные 50% Ilim SA — материнской компании группы «Илим», тем самым консолидировав контрольный пакет холдинга (96,37%).

Объем производства «Илима» в 2022 году составил 3,6 млн тонн, в 2024 году за счет запуска новых мощностей он должен вырасти до 4,2–4,3 млн тонн. По данным «Илим», «сделка прошла все необходимые согласования и официально завершена».

International Paper сообщила, что получила за половину российского актива $484 млн. Полная стоимость Ilim оценивается в $3,5 млрд на базе мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года, в сделке учитывался чистый долг в $2,45 млрд. International Paper получила долю в Ilim SA в 2007 году за $650 млн. Также компании напрямую принадлежало 2,39% акций «Илима», которые были ранее проданы за $24 млн.

Традиционно ориентированный на экспорт российский ЛПК существенно пострадал от западных санкций, в особенности из-за европейского эмбарго на импорт российских пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона и целлюлозы. Также отсутствие европейского оборудования может сказаться на масштабной программе расширения мощностей, которую крупные игроки отрасли начали в 2019–2021 годах.

Директор Рослесинфорга Павел Чащин считает, что уход западных компаний не стал серьезным ударом для отечественного леспрома. Он не сомневается, что «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжит работать. Продажу половины группы «Илим» российским акционерам он также назвал «логичным, закономерным итогом». В агентстве WhatWood называют безусловно перспективными оба актива, в которые иностранные акционеры вкладывали существенные средства.

Ольга Мордюшенко