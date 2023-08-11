«Отрицательная динамика сокращается»

Есть ли признаки восстановления лесной отрасли в 2023 году и прогнозе на 2024 год “Ъ” рассказал директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Чащин

Фото: представлено «Рослесинфоргом» Павел Чащин

Фото: представлено «Рослесинфоргом»

— Как вы оцениваете текущую ситуацию в ЛПК?

— Нельзя отрицать, что экспортно ориентированная деревоперерабатывающая промышленность оказалась в числе пострадавших после введения санкций. Однако отрицательная динамика экспорта пиломатериалов сокращается: экспорт в первом полугодии превысил 10 млн кубометров. Если в первые два месяца года в сравнении с январем—февралем 2022 года разница в объемах поставок составляла ровно четверть, то к середине года сократилась до 16%. Активнее всего поставки выросли в Турцию (в три раза, до 145 тыс. кубометров) и в ОАЭ (в два раза, до 254 тыс. кубометров). Среди ведущих иностранных контрагентов рост импорта российской пилопродукции отмечен в Гонконге — на 72%, до 245 тыс. кубометров, Таджикистане — на 27%, до 242 тыс. кубометров, Иране — на 52%, до 222 тыс. кубометров и Киргизии — на 45%, до 183 тыс. кубометров. Доля Китая в экспорте впервые превысила 60%.

В особой поддержке нуждаются производители фанеры. Однако сейчас ее производство внутри страны плавно восстанавливается: примерно на 0,5–1% месяц к месяцу. На конец июня в стране произведено 1,6 млн кубометров фанеры.

— Сохраняются ли сложности с переориентацией грузов? Как их можно устранить?

— Логистику, разумеется, сохранить не удалось, но перестроить движение экспортных грузов получилось. Начнем с того, что более половины отправителей на данный момент заявляют, что у них нет непреодолимых трудностей с переориентацией грузов на Восток. При этом определенные сложности с перевозкой по Восточному полигону все-таки имеются. Нужно понимать, что экспорт отчасти тормозят особенности приемки груза китайской стороной. Кроме того, увеличивается нагрузка на БАМ и Транссиб из-за перевозки кругляка к местам обработки для дальнейшей отправки на экспорт. Выходом может стать контейнеризация лесных грузов, прежде всего фанеры, пиломатериалов и шпона. Видим, что многие уже воспользовались этим способом — в таком виде груз стал уходить на 10% чаще, чем до введения санкций.

Для экспортеров леса, работающих через порты Северо-Запада, правительство утвердило новую меру поддержки — им могут покрыть до 80% затрат на транспортировку продукции. В основном речь о компаниях Карелии и Архангельской области, которые отправляют грузы в Египет. Мера разгрузит Восточный полигон до момента расширения его провозной способности.

— Существует ли сейчас конкуренция между лесным и полимерным сектором за рынок упаковки? Может ли запрет одноразовых пластиков помочь предприятиям ЛПК?

— В отрасли упаковки идет активное импортозамещение и экологизация, все это на фоне непрекращающегося бума онлайн-торговли, который стремительно увеличивает спрос на упаковку. Сегодня не менее 80% бытового мусора — это упаковка, и в половине случаев она произведена из неперерабатываемых материалов. В марте президент Владимир Путин поручил увеличить долю использования одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий. Отечественные предприятия ЦБП ответили активным развитием производства. Например, производство мешков и бумажных сумок в первом полугодии выросло на 10%, примерно до 2,3 млн штук.

— Насколько серьезно пострадали инвестиции в ЛПК?

— Ситуация в ЛПК не могла не подвергнуться влиянию внешних факторов и экономической нестабильности. При этом инвестиции в ЛПК в прошлом году выросли на 17%, до 150 млрд руб. Почти половина всех вложений пришлась на производство бумаги и бумажных изделий. Также существенная инвестиционная активность связана с выкупом активов зарубежных компаний. Например, в августе Mondi снова заявила о продаже своего крупнейшего актива «Монди Сыктывкарский ЛПК».

— Каких производственных результатов вы ожидаете по итогам года?

— В сравнении с более ранними месяцами года мы видим рост производственных показателей в разрезе всех основных подотраслей ЛПК. На предпандемийный уровень вернулись и цены, возрос спрос на сырье и готовую продукцию, этому немало поспособствовали стимулирующие программы правительства. К концу 2023 года если и произойдет снижение, то, скорее всего, незначительное. В 2024 году есть уверенные перспективы роста.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко