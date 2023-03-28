Американской International Paper разрешили продать долю партнерам по совместному предприятию

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ выдала разрешение американскому инвестору International Paper продать 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA. Последняя владеет (96,37%) крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России — группой «Илим». Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе компании.

Покупателями стали российские партнеры International Paper Захар Смушкин и Борис Зингаревич, которые контролируют оставшуюся половину акций Ilim SA. О сделке стало известно еще в январе текущего года, стороны рассчитывают закрыть ее в апреле 2023 года.

Напомним, что «Илим» — крупнейшая лесопромышленная компания в России, на долю которой приходится 75% выпуска всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Компания International Paper стала стратегическим партнером группы «Илим» в рамках совместного предприятия в 2007 году, когда приобрела 50% Ilim Holding за $650 млн.

В январе «Ъ-СПб» рассказывал о решении уйти крупного американского инвестора International Paper с российского рынка, продав российским акционерам 50% в лидере лесопромышленной отрасли «Илим». Сумма сделки с существенным дисконтом составила $484 млн, что предполагает общую стоимость группы в $3,5 млрд. Источники «Ъ» при этом утверждали, что долей интересовались китайские инвесторы, однако переговоры с ними ни к чему не привели.

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