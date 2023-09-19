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Коммерсантъ FM
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Арматуре заострили цены

Минпромторг сделал предупреждение производителям

Осенний рост цен на арматуру привлек внимание государства: Минпромторг 18 сентября собрал совещание, на котором порекомендовал металлургам отказаться от повышения цен. Поводом для совещания стали жалобы потребителей металла на действия ПМХ, крупнейшего производителя арматуры в Центральной России, который предупредил о повышении цен в сентябре. Некоторые девелоперы считают, что с начала месяца арматура уже подорожала на 20%. Минпромторг, впрочем, сообщил “Ъ”, что пока не фиксирует роста цен у производителей.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минпромторг 18 сентября провел совещание по росту цен на арматуру. По словам источников “Ъ”, поводом якобы стали действия ПМХ, который предупредил своих клиентов о повышении цен на арматуру в сентябре. По некоторым данным, цена одномоментно увеличивалась на 7–8%. В результате покупатели арматуры обратились в министерство с просьбой разобраться в ситуации. В ПМХ отказались от комментариев. По словам источников “Ъ”, на совещании металлургам дали понять, что поднимать цены нельзя. В Минпромторге не стали это комментировать.

Письма о росте цен были направлены после того, как структуры владельца ПМХ Евгения Зубицкого закрыли сделку по приобретению сортовых заводов НЛМК (см. “Ъ” от 7 сентября). Доля группы НЛМК на рынке арматуры составляла 22%. По оценке собеседников “Ъ”, после закрытия сделки ПМХ может занять до 40% российского рынка арматуры. Собеседник среди крупных девелоперов заявил “Ъ”, что, по их расчетам, после сделки одна компания теперь контролирует 65–70% рынка арматуры в ЦФО. «Рост цен за сентябрь и по прайсу на октябрь составил 10–15 тыс. руб. на тонну в зависимости от сортамента, то есть цены уже выросли на 20%»,— рассказал он.

«Мы отмечаем рост стоимости арматуры, он составил примерно 20% за последние две недели. Однако среди основных причин мы выделяем главным образом рыночные факторы»,— комментирует директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова. Среди них высокий спрос на арматуру в связи с активным строительным сезоном внутри страны и рост спроса на мировом рынке. Кроме того, на цену арматуры влияют инфляционные ожидания — нынешние курсы валют стимулируют девелоперов и других потребителей арматуры формировать запасы, делая закупки большими партиями.

С начала года металл для строителей подорожал более чем на 20%, говорит директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. «Полагаю, ситуация повторилась после ослабления контроля со стороны государства, если мы до сих пор привязаны к курсовым колебаниям на мировых рынках. Важны регулирующие меры для поддержания стабильности в смежных со строительством отраслях»,— сообщила она.

По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), цены на арматуру в сентябре выросли до 60,2 тыс. руб. за тонну против 58,8 тыс. руб. в августе (А500С 12 мм, с НДС, FCA — склад трейдера в Москве). Котировка на конец прошлой недели составляет 65,3 тыс. руб. с потенциалом дальнейшего увеличения, отмечают аналитики. В самом Минпромторге сообщили “Ъ”, что пока не фиксируют роста цен у производителей арматуры и они находятся в среднем на уровне 55,5–56 тыс. руб. за тонну с НДС. В министерстве напомнили, что металлургическими компаниями заключены соглашения с трейдерами о допустимой максимальной наценке не более 7–12% и «указанный рост укладывается в эти параметры».

Аналитики MMI отмечают, что, пока арматура дорожает, лом в сентябре подешевел на 600–800 руб. на тонну. Но цены на конечную продукцию стремительно растут, в связи с чем ожидается дозагрузка простаивающих мощностей и рост потребности в металлоломе. Цены на арматуру за летний период в ЦФО выросли на 10%, комментирует Борис Красноженов из Альфа-банка. Возможная коррекцию цен на лом в рублевом эквиваленте и повышение цен на арматуру на 7–8% фактически возвращают отношение цен лома к арматуре на уровень, который наблюдался в начале лета, констатирует он.

Евгений Зайнуллин, Дарья Андрианова

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