Bloomberg: ЕС может представить 12-й пакет санкций против РФ в начале октября

12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть представлен в первой половине октября. В список ограничений, вероятно, войдет запрет на поставки российских алмазов, который также планируют ввести страны G7. Кроме того, в пакет санкций, возможно, войдет предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Центробанка РФ, для помощи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений.

Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что группа государств—членов ЕС, включая Польшу и страны Балтии, предлагает включить в санкционный пакет дополнительные ограничения в отношении российского СПГ и сферы IT-услуг. Группа стран также призвала ввести санкции против ядерного сектора России, но эти попытки уже неоднократно наталкивались на сопротивление других членов Евросоюза. Некоторые страны утверждают, что возможностей вводить новые санкции практически не осталось, и предлагают следить за соблюдением уже введенных ограничений, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что новый пакет санкций, вероятно, будет включать также дальнейшие шаги по ограничению возможностей РФ обходить ограничения через третьи страны, среди которых — ОАЭ и Турция. По словам источников агентства, о новых санкциях ЕС может объявить либо в начале октября, либо в ходе совместного саммита Евросоюза и США, который должен пройти в следующем месяце, но дата его проведения еще не определена.

15 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя правительства Бельгии, что G7 объявит о косвенном запрете на поставки российских алмазов в течение двух-трех недель. По его словам, ограничение вступит в силу в январе. Бельгийская газета Le Soir со ссылкой на собственные источники в правительстве страны утверждает, что Бельгия лоббирует введение запрета в ЕС. Предполагается, что на территории ЕС и G7 разрешат приобретение, продажу и обработку алмазов только с нероссийской маркировкой. При этом на сегодняшний день на уровне Евросоюза обсуждается лишь введение санкций в отношении алмазов из РФ, на обработанные бриллианты запрет будет вводиться позже и поэтапно, сообщает издание.

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Эрдни Кагалтынов