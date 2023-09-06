Bloomberg: ЕК предложила обложить налогом прибыль от замороженных активов РФ

Представители Еврокомиссии намерены провести встречи внутри союза, на которых будет обсуждаться введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов Банка России в €200 млрд, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, ЕК собирается предложить план, который позволит законно переводить доходы от заблокированных активов ЦБ в бюджеты стран ЕС. В плане три шага: уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг о разделении остатков денежных средств на российских счетах и перечисление доходов в бюджет ЕС.

Как сообщили источники агентства, завтра, 7 сентября, представители ЕК встретятся с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии. На следующей неделе пройдет встреча с представителями всех 27 стран ЕС.

При этом, как пишет Bloomberg, возможные налог и конфискация сверхприбыли вызывает у стран-членов ЕС как юридические, так и финансовые вопросы. Несколько стран обеспокоены, что в случае введения такого налога инвесторы могут отказаться от евро.

Как отмечает Bloomberg, российские активы, заблокированные в ЕС, должны принести прибыль в €3 млрд. Больше половины активов — наличные и депозиты, остальная часть — ценные бумаги, которые будут конвертированы в наличные по мере их погашения в ближайшие 2-3 года. Большая часть из них находится в Бельгии, в том числе в расчетном депозитарии Euroclear Ltd., который получил прибыль в размере €750 млн за счет заблокированных активов в первом квартале года.

С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС разрабатывает механизма, который позволит использовать заблокированные активы Банка России для восстановления Украины. К лету 2023 года ЕС пришел к выводу, что законных оснований для конфискации активов нет. Значительная часть заблокированных активов, писало Bloomberg, находится в ценных бумагах, которые будут конвертированы в наличные деньги при использовании схемы «непредвиденного взноса».

17 июня Financial Times писала, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в частном порядке предупредил ЕК о возможных рисках. ЕЦБ считает, что использование доходов от замороженных активов может заставить другие центробанки с большими денежными резервами отказаться от евро, особенно если мера будет принята в одностороннем порядке, без участия G7. В июле Bloomberg сообщал о споре между ЕЦБ и ЕК по этому вопросу.

Олеся Павленко