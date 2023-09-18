International Paper закрыла сделку по продаже российским бенефициарам 50% «Илим»

Американский производитель бумаги International Paper закрыл сделку по продаже 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA российским бенефициарам Захару Смушкину и Борису Зингаревичу. Ilim SA владеет (96,37%) крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России — группой «Илим», сообщают Reuters и «Интерфакс» со ссылкой на сообщение российской компании. По информации «Ъ-СПб», сумма сделки с существенным дисконтом составила $484 млн.

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В результате сделки российские партнеры International Paper получили контроль над российскими активами Ilim SA. О сделке стало известно еще в январе текущего года, в конце марта соглашение одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ.

International Paper вошла в капитал Ilim SA в 2007 году, заплатив $650 млн. Компания напрямую владела в группе 2,39% акций. Как отмечает «Интерфакс», стороны договорились также о продаже этих акций за $24 млн.

«Илим» — крупнейшая лесопромышленная компания в России, на долю которой приходится 75% выпуска всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Компания International Paper стала стратегическим партнером группы «Илим» в рамках совместного предприятия в 2007 году, когда приобрела 50% Ilim Holding за $650 млн.

Эрдни Кагалтынов