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Коммерсантъ FM
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Правительство согласовало продажу International Paper доли в российском предприятии

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 6 марта 2023 года одобрила сделку по продаже 50% акций швейцарской холдинговой компании Ilim SA (совместное предприятие, владеющее более 96,37% акций АО «Группа "Илим"»).

Виктор Евтухов

Виктор Евтухов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Виктор Евтухов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Покупателями выступили российские партнеры International Paper (IP) Захар Смушкин и Борис Зингаревич, сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Сделка по продаже доли IP в СП находится в завершающей стадии. Закрыть сделку стороны рассчитывают в апреле 2023 года, но процесс осуществляется в «меняющейся политической и нормативно-правовой среде», что может повлиять на сроки.

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