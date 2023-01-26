Американская International Paper продает свою долю в группе «Илим»

Крупный американский инвестор International Paper покидает рынок России, продав российским акционерам 50% в лидере лесопромышленной отрасли «Илим». Сумма сделки с существенным дисконтом составила $484 млн, что предполагает общую стоимость группы в $3,5 млрд. Сделке еще предстоит получить разрешение властей, которые в конце прошлого года не согласовали выход другого крупного международного игрока — австрийской Mondi, пишет «Ъ».

По мнению специалистов, «Илим» вряд ли ждут значимые изменения стратегии, но в то же время допускают удорожание кредитов. Акции получили Захар Смушкин и братья Борис и Михаил Зингаревич. Компанию оценили с мультипликатором к EBITDA в 3,1 по результатам 2022 года (EBITDA за год составила $1,11 млрд), а также учитывает чистый долг в размере $2,45 млрд.

«Илим» — крупнейшая лесопромышленная компания в России, на долю которой приходится 75% выпуска всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3,6 млн тонн. В первом полугодии 2023 года «Илим» планирует ввести в эксплуатацию целлюлозно-картонный комбинат мощностью 600 тыс. тонн готовой продукции в год в Усть-Илимске Иркутской области стоимостью $1,3 млрд.

Подробнее – в материале «Ъ» «Разделительный союз «Илим».