Губернатор Севастополя объяснил дым в Южной бухте использованием маскировки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил со ссылкой на Черноморский флот, что дым в Южной бухте появился из-за использования табельных средств аэрозольной маскировки. По его словам, в городе все спокойно.

«Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале. Он призвал доверять только информации из официальных источников.

Ранее сегодня, 17 сентября, Минобороны РФ заявило об уничтожении двух украинских беспилотников над юго-западной частью Крыма. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на крымские паблики сообщало о взрывах на мысе Фиолент, расположенном в 15 км от Севастополя.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов